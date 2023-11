Augusto Melo é o novo presidente do Corinthians; veja votos

Augusto Melo é o novo presidente do Corinthians e vai comendar o clube até 2026. O candidato da chapa Corinthians Mais Forte venceu as eleições neste sábado, 25 de novembro, no Parque São Jorge, com 2771 votos, superando André Negão, aliado de Duílio. Ao todo, 4184 sócios votaram.

A apuração das urnas eletrônicas no Parque São Jorge, emprestadas pela Justiça Eleitoral, começou às 17h (horário de Brasília), e e em pouco menos de 1 hora a soma dos votos indicava Augusto Melo o novo dirigente do clube paulista. Os vices são Armando José Terreri Rossi Mendonça e Osmar Stabile

No total, 4184 mil sócios votaram nas eleições, onde André Negão recebeu 1413 votos e Melo 2771 mil. Além da eleição para a presidência do clube paulista, os sócios também escolheram as chapas que farão parte do no Conselho Deliberativo.

Quem é Augusto Melo, novo presidente do Corinthians

Augusto Melo, 57 anos, é um empresário do ramo têxtil, e chegou a perder a eleição em 2020 para Duilio Monteiro Alves. Ele também já trabalhou como assessor nas categorias de base e também fez parte do mandato de Roberto de Andrade.

Em entrevista ao UOL, em 22 de novembro, Melo conta que, com 14 anos, participou de uma peneira para tentar uma vaga no time de futebol do Corinthians, tornando-se sócio do clube e até frequentar assiduamente as ações do clube.

Com as amizades que fez dentro do Corinthians ganhou a oportunidade de integrar o Conselho e, depois, trabalhar como assessor nas categorias de base de 2015 a 2017.

Em entrevista ao jornal Correio Brasiliense, Augusto Melo diz que a sua primeira ação como presidente será realizar uma auditoria para saber qual é a condição financeira do Corinthians, adotando o melhor plano para conter dívidas e trazer estabilidade dentro e fora de campo. Sobre Mano Menezes, o empresário diz que irá conversar com o treinador.

Quando o Duílio sai do Corinthians?

Com duração de três anos, o mandato de Duílio Alves Monteiro, atual presidente do Corinthians, termina no fim de dezembro de 2023. A posse para a nova diretoria está marcada para a primeira semana do ano que vem, no dia 04 de janeiro, no Teatro Parque São Jorge.

Duílio foi eleito em 2020 com 1.081 votos dos sócios corinthianos. Filho de Adilson Monteiro Alves , ídolo do Alvinego e diretor da Responsabilidade Social e Cidadania desde 2021, mesmo ano em que Duílio tomou posse como o novo presidente.

Em seu mandato, o Corinthians não conquistou nenhum título, a primeira vez em 36 anos. Além disso, o mandatório foi criticado pela torcida, principalmente mulheres, por contratar Cuca para substituir Fernando Lázaro. Com a pressão, o treinador decidiu deixar o cargo, dando lugar à Vanderlei Luxemburgo.

No mês de novembro, Duílio chegou a conversar com o presidente da Caixa, Carlos Antônio Vieira Fernandes, para negociar a dívida com o banco por conta da Neo Química Arena. A nova gestão irá herdar o problema financeiro, que se arrasta desde a construção do estádio.

Quantos anos o presidente fica no cargo? Pode se reeleger?

Quando eleito, o novo presidente do Corinthians permanece no cargo por três anos. O mandato de Duílio se encerra no fim do ano e, a partir da primeira semana de janeiro, é a chapa eleita nas eleições que toma o controle da gestão corintiana.

De acordo com informações da ESPN, a Comissão Estatuária aprovou a proposta de mudança de três para quatro anos de gestão, enquanto muitos discordaram. A mudança seguiu para o Conselho do Corinthians e também para a Assembleia Geral do clube, onde não teve resposta.

Segundo a medida, publicada primeiro pelo Gazeta Esportiva, o sucessor de Duílio Monteiro ficaria no principal cargo do Timão por quatro anos. Como não houve mudanças, o vencedor das eleições em 2023 permanecerão apenas três anos.

Sobre a reeleição, o atual presidente pode optar pela reeleição, mas no caso de Duílio, o mesmo decidiu não tentar um segundo mandato principalmente porque recebeu muitas críticas da nação corintiana.

Qual é o salário do presidente do Corinthians?

De acordo com o blog do Craque Neto, o estatuto do Corinthians não prevê remuneração para membros da diretoria, principalmente por ser uma entidade sem fins lucrativos. Isso significa que os novos conselheiros do clube e o presidente eleito não terá salário.

No primeiro capítulo do estatuto do Corinthians, sobre denominação, sede, duração, fins e patrimônio, o documento deixa claro que o clube é uma 'associação civil sem fins lucrativos, com duração por tempo indeterminado'.

Quanto ao patrimônio, o estatuto corintiano deixa claro que o Corinthians é constituído de 'bens móveis e imóveis, inclusive títulos, dinheiro, créditos, direitos, troféus, marcas, nome, símbolos, apelidos, hinos, quotas associativas, dísticos, quinhões de capital e ações de sociedades em que o clube detiver participação societária'.

Em alguns casos, presidentes de clubes que não possuem salários tem outros trabalhos. O exemplo é Romildo Bolzan Júnior, presidente do Grêmio em 2020 que, segundo o portal Época, trabalhava em seu terceiro mandato e também atuava como advogado e atuava como administrador da propriedade rural da família.

Quando é a posse da nova gestão?

A nova gestão do Corinthians, que começa em 2024, toma posse em 04 de janeiro, quinta-feira, no Teatro Parque São Jorge, com horário indefinido. O candidato que venceu as eleições para a presidência, os vices e os conselheiros da chapa tomam posse como a nova diretoria do time paulista.

Diferente de 2020, que não contou com a participação de conselheiros e membros da diretoria por conta da pandemia do Covid-19, a cerimonia para a nova gestão será feita presencial, com homenagens e entrega de documentos.

Até o momento, não há informações se o evento vai ser transmitido ou não.

Na última eleição, Duilio Monteiro Alves venceu as eleições com 1.081 dos sócios corinthianos, seguido por Augusto Melo, com 939 votos, e Mário Gobbi, que recebeu 783.

