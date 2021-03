Conheça Matheus Donelli, cria da base do Corinthians

Categorias de base são fundamentais em times de futebol para apresentar novos talentos e cultivar desde cedo o amor pelo esporte. No Corinthians, não é diferente. Matheus Donelli, jovem goleiro de apenas 18 anos, ganhou a primeira chance no começo de março, substituindo Cássio no Campeonato Paulista. Então, saiba mais sobre o jovem goleiro que promete ter um futuro brilhante pela frente.

Quem é Matheus Planelles Donelli?

Com apenas 18 anos, Matheus faz parte da categoria de base do Corinthians desde 2013, sendo o titular do gol no time sub-17. Além disso, também vestiu a camisa pela Seleção Brasileira sub-17, integrando o plantel no Mundial conquistado em 2019.

A primeira oportunidade no elenco profissional do Corinthians veio em março de 2021 pelo Campeonato Paulista, realizando boas defesas e mostrando bom desempenho, deixando a torcida alvinegra aliviada e satisfeita com o resultado.

Matheus Donelli possui grande admiração por Cassio

Matheus não esconde a admiração que possui pelo goleiro Cassio, titular do Corinthians. Em suas redes sociais, é possível ver fotos com textos que mostram o deslumbramento do jovem ao atuar ao lado de seu ídolo, seja em treinamentos, sendo reserva ou até mesmo substituindo-o.

Na página oficial do Corinthians, é possível ver um clique de Matheus, ainda criança, conhecendo pela primeira vez o goleiro Cassio, em uma loja de artigos esportivos do clube. Dessa maneira, anos depois, os dois integram o mesmo time.

Dia de conhecer o ídolo 👉🏽 Dia de seguir seus passos Que geração de goleiros! 🤩#VaiCorinthians

Matheus Donelli na Seleção Brasileira Sub-17

Pelo Campeonato Mundial Sub-17 em 2019, Matheus vestiu a camisa da Seleção Canarinho em sete jogos, todas as vezes como titular. Entre os oponentes estavam Canadá, Nova Zelândia e Angola na fase de grupos. Pelas oitava o Chile, e depois Itália nas quartas. Assim, encontrou a França nas semifinais, ganhando por 3 a 2.

Então, na grande final, enfrentou o México. Por 2 a 1, o time brasileiro venceu os adversários e assim, conquistaram a taça do Mundial.

Goleiro Matheus Donelli em jogo contra o Palmeiras

No comecinho de março, o Corinthians sofreu uma grande crise de casos positivos de covid-19 no elenco. Com o Campeonato Paulista acontecendo, o técnico Vagner Mancini precisou ter cartas na manga para suprir a baixa de seus principais jogadores. Para o gol, convocou Matheus Donelli, garoto de 18 anos da base que nunca havia jogado pelo profissional.

Assim, contra o Palmeiras na segunda rodada do Campeonato Paulista, o time ficou no 2 a 2. Mesmo tomando dois gols, Matheus teve bom desempenho no segundo tempo e realizou grandes defesas, impedindo o Palmeiras de ampliar o placar.

