Corinthians e Palmeiras: derbi termina no 2 a 2; veja como foi

Corinthians e Palmeiras empataram em 2 a 2 nesta quarta-feira (3), pela segunda rodada do Campeonato Paulista 2021. Jogando em casa, na Neo Química Arena, o Timão começou atrás no placar, mas conseguiu empatar o Dérbi, em clássico marcado pelas fortes chuvas.

Ambas equipes sofreram para escalar seus 11 titulares. Enquanto o Verdão tem foco total na final da Copa do Brasil, no domingo (7), o Timão sofreu com os desfalques devido ao surto de Covid-19 dentro do clube.

Chuva atrapalha o primeiro tempo do jogo

Em clássico marcado pelas fortes chuvas em Itaquera, tempestade que atrapalhou tanto Corinthians quanto o Palmeiras, os visitantes iniciaram melhor a partida. Logo aos 4 minutos, Cantillo saiu jogando errado e Danilo recuperou para o Verdão. O volante então passou para Lucas Lima, que invadiu a área, passou pelo zagueiro Gil, e bateu de direita na saída do goleiro Matheus Donelli.

Logo depois de sofrer o gol, o Timão começou a sair mais para o jogo e conseguiu achar espaços na defesa Alviverde. No entanto, foram os palmeirenses que balançaram a rede novamente. Aos 25 minutos, os visitantes saíram em contra-ataque com Gustavo Scarpa. O meia passou para Willian, que invadiu a área e tocou para Gabriel Silva apenas empurrar para o gol e fazer seu primeiro tento nos profissionais.

Atrás no marcador, o Corinthians insistia nas jogadas pelo lado esquerdo e foi por ali que o clube conseguiu descontar diante do Palmeiras. Jemerson lançou na área e Jô desviou de cabeça. A bola então sobrou para Matheus Vital que bateu firme para anotar o primeiro tento do Timão no jogo, aos 35′.

Segundo tempo de reação corintiana

- PUBLICIDADE -

Assim como na etapa inicial, o segundo tempo teve gol nos primeiros minutos. Logo no segundo minuto do confronto, Roni lançou Mateus Vital, novamente na esquerda, e o meia cruzou para área. O jovem Rodrigo Varanda então ganhou de Renan e bateu na saída do goleiro Vinicius Silvestre. Assim como Gabriel Silva, o atacante corintiano também anotou seu primeiro gol como profissional.

Com a igualdade no placar, Corinthians e Palmeiras sofriam para criar chances de gol devido ao estado do gramado. No final, empate no primeiro Dérbi da temporada de 2021.

Fim de jogo! Mesmo com oito desfalques, o Corinthians reage e empata em 2 a 2 com o Palmeiras, numa partida marcada por muita chuva na @NeoQuimicaArena. 📸 Rodrigo Coca/Agência Corinthians⠀

⠀#VaiCorinthians pic.twitter.com/89aVE08F2q — Corinthians (@Corinthians) March 3, 2021

Como ficam Corinthians e Palmeiras no Paulistão?

Com o empate, o Timão chega a seu segundo jogo no Estadual, e ainda não venceu. Na primeira rodada, o time de Vagner Mancini empatou com RB Bragantino em 0 a 0, mas mesmo com dois pontos, é líder do Grupo A.

Já o Palmeiras, que não jogou a primeira rodada devido à final da Copa do Brasil, possui apenas um ponto no Estadual. Pertencente ao Grupo C, o Alviverde amarga a última posição da chave.

Próximos jogos de Corinthians e Palmeiras

- PUBLICIDADE -

Corinthians e Palmeiras retornam a campo já neste final de semana. Com apenas o Paulistão em disputa, por enquanto, o Timão joga no domingo (7), às 11h, contra a Ponte Preta, pela terceira rodada do Estadual.

Já o Verdão, ainda tem o segundo duelo da Copa do Brasil para disputar. A equipe Alviverde joga também no domingo, mas às 18h, no Allianz Parque. Logo depois de vencer o confronto de ida, por 1 a 0, o clube precisa apenas de um empate para ficar com o título.

+ Copa do Brasil 2021: sorteio define os confrontos da 1ª fase