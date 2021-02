Corinthians faz sua 2ª pior campanha no Brasileirão da década

A temporada de 2020 não será lembrada com muitas boas recordações aos corintianos. Isso porque, o Corinthians fez sua segunda pior campanha no Brasileirão na última década, além de acumular eliminações precoces ao longo do ano. Em 12º lugar, o Timão somou 51 pontos e só não teve desempenho pior no Campeonato Brasileiro, desde 2011, do que em 2018, quando o clube terminou em 13º com quatro pontos de vantagem para o primeiro rebaixado.

Embora o desempenho do clube tenha sido ruim, o Alvinegro chegou a ter chances de se classificar para a Libertadores. No entanto, com uma campanha de três empates e uma derrota nas últimas rodadas do Brasileirão, o clube viu a possibilidade da vaga diminuir e precisou se contentar com a Copa Sul-americana.

Campanha do Corinthians no Brasileirão

Com três treinadores ao longo da temporada – Tiago Nunes, Dyego Coelho e, por fim, Vagner Mancini – o Timão não conseguiu engrenar no Campeonato Brasileiro. Em 12º, o time do Parque São Jorge teve o aproveitamento de 44,7%, com 13 vitórias, 12 empates e 13 derrotas. A equipe ainda anotou 45 gols e, curiosamente, levou a mesma quantidade.

O desempenho mediano do clube, fizeram o Corinthians ter sua segunda pior campanha no Brasileirão, na última década. Com recentes títulos no campeonato, em 2011, 2015 e 2017, a equipe alvinegra é a maior vencedora da competição, desde 2011, embora este seja o terceiro ano consecutivo que o Timão não termina entre os sete primeiros.

A pior campanha do Corinthians no Brasileirão desta década ocorreu em 2018. Naquele ano, o Alvinegro conquistou apenas 44 pontos, ficando em 13º na tabela e se garantido na Série A com quatro pontos de vantagem para o América-MG, primeiro clube no grupo de rebaixados. Outro ano ruim aconteceu em 2013, logo depois do título do Mundial no ano anterior. Ainda de “ressaca” das conquistas históricas, o clube fechou o Brasileiro com 50 pontos, mas em 10º lugar.

Quais as posições do Corinthians no Brasileirão?

12º lugar (51 pontos) – 2020

8º lugar (56 pontos) – 2019

13º lugar (44 pontos) – 2018

Campeão (72 pontos) – 2017

7º lugar (55 pontos) – 2016

Campeão (81 pontos) – 2015

4º lugar (69 pontos) – 2014

10º lugar (50 pontos) – 2013

6º lugar (57 pontos) – 2012

Campeão (71 pontos) 2011

Eliminações precoces na temporada

Outro ponto negativo na campanha do Corinthians desta temporada, além do Brasileirão, foram os desempenhos nas demais competições. Embora tenha chegado até a final do Campeonato Paulista, o time até então comandado por Tiago Nunes nunca convenceu o torcedor, e quase brigou para não cair no Estadual.

Logo depois do retorno do futebol após a pausa por conta da pandemia, a equipe se acertou e chegou até a decisão, perdendo para o rival Palmeiras. Ainda na temporada de 2020, o clube sofreu com as eliminações precoces na fase preliminar da Libertadores, para o Guaraní. Mas também na Copa do Brasil, nas oitavas de final diante do América-MG.

Corinthians já mira temporada de 2021

Classificado para a Sul-americana, o Timão então disputará em 2021 o torneio continental, além do Estadual, Brasileiro e Copa do Brasil. Com a permanência do técnico Vagner Mancini, o time já iniciou o planejamento da nova temporada e pode ter até sete baixas do atual elenco.

Os atletas Michel Macedo, Boselli e Sidcley, são três jogadores que já se afastaram do clube e se despediram da equipe. No entanto, novas despensas devem ocorrer no Timão.

