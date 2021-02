Corinthians não vence Santos na Vila há seis jogos; relembre as derrotas

Santos e Corinthians se enfrentam nesta quarta-feira (17), às 19h, na Vila Belmiro, em partida adiada da 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. Além do peso do confronto por conta da rivalidade, o clássico coloca em disputa duas equipes que brigam de forma direta pela vaga na Libertadores. No entanto, o retrospecto do Timão jogando na casa do rival não é bom, e o Corinthians precisa quebrar o tabu de derrotas na Vila desde 2014.

A última vitória da equipe do Parque São Jorge em Santos, ocorreu no dia 10 de agosto de 2014, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na ocasião, o atacante Robinho fazia sua reestreia pela equipe santista, em sua terceira passagem no clube. Contudo, que venceu o confronto foram os visitantes, com gol de Gil, aos 38′ da segunda etapa.

Desde então, os clubes se enfrentaram mais seis vezes na Vila Belmiro, todas com vitórias do Peixe. Relembre as derrotas do Corinthians:

20/06/2015 – Santos 1 x 0 Corinthians

Pelo Campeonato Brasileiro, os clubes se enfrentaram no dia 20 de junho de 2015, e com gol de Ricardo Oliveira, o Peixe conquistou a vitória. No entanto, a derrota do Corinthians foi apenas uma das cinco do clube na competição. No final, o Timão viria a ser campeão do campeonato.

19/08/2015 – Santos 2 x 0 Corinthians

Santos e Corinthians se enfrentaram em 2015 pelas oitavas de final da Copa do Brasil. No jogo de ida, o Peixe venceu em casa por 2 a 0, com show de Lucas Lima, e abriu boa vantagem para a volta. Por fim, o Santos chegou a final, mas perdeu na decisão para o Palmeiras.

06/03/2016 – Santos 2 x 0 Corinthians

As equipes então voltaram a se enfrentam no dia 6 de março, pelo Campeonato Paulista. Com dois gols de Ricardo Oliveira, o Santos acabou com a invencibilidade do Corinthians até então na temporada, e manteve o tabu na Vila.

11/09/2016 – Santos 2 x 1 Corinthians

Pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2016, o Santos recebeu o Corinthians no dia 11 de setembro e venceu por 2 a 1. Vitor Bueno e Renato marcaram para o Peixe, enquanto Marlone descontou para os visitantes.

10/09/2017 – Santos 2 x 0 Corinthians

Quase um ano depois, no dia 10 de setembro de 2017, mais uma derrota do Corinthians na Vila. Pelo Campeonato Brasileiro, o Peixe venceu novamente, mas com gols de Ricardo Oliveira e Lucas Lima.

12/06/2019 – Santos 1 x 0 Corinthians

Por fim, o últimos jogo entre as equipes em Santos ocorreu no dia 12 de junho de 2019, com vitória dos donos da casa pelo placar mínimo. Gol marcado por Eduardo Sasha.

Quem é freguês do clássico?

No entanto, embora o Timão não vença na casa do rival há sete anos, no retrospecto geral, leva vantagem diante do Peixe. No total, são 132 vitórias corintianas e 108 triunfos do Peixe, além de então 98 empates.

Em jogos no Campeonato Brasileiro, o retrospecto é equilibrado, com 23 triunfos para cada lado e 21 empates. Mas na Vila, a vantagem é do Santos, que soma 50 vitória, contra 35 do Timão e 22 empates.

