Corinthians x Palmeiras: saiba onde assistir e escalações do Dérbi

Corinthians e Palmeiras se enfrentam nesta quarta-feira (3), em partida válida pela segunda rodada do Campeonato Paulista. Precisando da vitória logo depois de empatar contra o RB Bragantino, o Timão terá foco total, enquanto o Verdão estreia na competição. Clubes se enfrentam na Neo Química Arena, a partir das 19h.

Corinthians x Palmeiras: onde assistir?

Onde assistir Corinthians x Palmeiras: o clássico não terá transmissão da tv aberta, mas o jogo pode ser acompanhado pelo Premiere, no pay-per-view.

Quais as prováveis escalações

Provável escalação do Corinthians: Cássio; Fágner, Gil, Jemerson, Fábio Santos; Gabriel, Cantillo, Cazares; Mateus Vital, Gustavo Silva e Jô;

Cássio; Fágner, Gil, Jemerson, Fábio Santos; Gabriel, Cantillo, Cazares; Mateus Vital, Gustavo Silva e Jô; Provável escalação do Palmeiras: Vinícius Silvestre; Gabriel Menino, Luan, Renan, Victor Luis; Danilo, Lucas Esteves, Gustavo Scarpa, Lucas Lima; Breno Lopes e Willian Bigode;

COMEÇA O EXPEDIENTE DO BANDO DE LOUCOS!!! Já chega de azar, a maré vai virar, vamo pra ganhar, é pra cima, Timão! ⚽ Corinthians x Palmeiras

🏆 @Paulistao (2ª rodada)⠀⠀

⏰ 19h⠀⠀

🏟 @NeoQuimicaArena

📺 @canalpremiere#SCCPxPAL #VaiCorinthians pic.twitter.com/pkuyw4YnDq — Corinthians (@Corinthians) March 3, 2021

Jogos da segunda rodada do Paulistão

- PUBLICIDADE -

Mirassol x Novorizontino

Inter de Limeira x São Paulo

Corinthians x Palmeiras

Santos x Ferroviária

São Caetano x RB Bragantino

Ituano x São Bento

Botafogo x Guarani

Ponte Preta x Santo André

Como Corinthians x Palmeiras chegam para o clássico?

Vindo de três empates seguidos sem gols, diante de Vasco e Internacional pelo Brasileirão e então contra o Bragantino na estreia do Paulistão, o técnico Vagner Mancini terá que fazer mudanças em seu ataque para ter uma melhora de desempenho. No entanto o clube terá desfalques de última hora causados por um surto de Covid-19 no elenco.

Já o Palmeiras chega para o Dérbi com a cabeça então na final da Copa do Brasil marcada para domingo (7), diante do Grêmio, no Allianz Parque. Por isso, o clube deve ter uma equipe mista e dos 22 inscritos até agora para a estreia no torneio estadual, apenas um foi titular em Porto Alegre.

Sem ainda estrear na competição por conta da decisão da Copa do Brasil, a diretoria do Palmeiras tentou o adiamento da partida, mas o pedido que foi recusado pela Federação Paulista de Futebol.

+ Copa do Brasil 2021: sorteio define os confrontos da 1ª fase