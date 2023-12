Fábio Santos aposentadoria: quantos títulos ele teve no Corinthians?

O jogo contra o Internacional neste sábado (2), às 18h, não marca somente o último encontro do Corinthians com a Fiel Torcida em 2023: a partida será a despedida de Fábio Santos jogando em casa, na Neo Química Arena. O lateral-esquerdo de 38 anos anunciou que irá se aposentar após o fim do Brasileirão deste ano.

O Corinthians prepara - e esconde a sete chaves - uma programação especial para dar adeus a um dos grandes atletas do elenco. São esperadas homenagens com imagens no telão da arena, entrega de presentes a Fábio Santos e as taças conquistadas pelo lateral em nove temporadas vestindo a camisa do Corinthians.

A família do atleta, que tem dois filhos - Duda e Leo -, também deverá comparecer à Neo Química Arena. Os Gaviões da Fiel, maior torcida organizada do Alvinegro, anunciou que fará um mosaico no setor Norte, onde ficam as organizadas, mas sem revelar qual será a temática. Nos comentários da postagem no Instagram dos Gaviões, torcedores especularam e pediram que o lateral fosse homenageado.

E antes mesmo da partida começar, o Corinthians já usou suas redes sociais e canais oficiais de comunicação para dar destaque à despedida. A arte da postagem que abre o dia de jogo traz Fábio Santos com as medalhas do Mundial de Clubes e da Libertadores, conquistadas em 2012, e da Recopa de 2013. Ao fundo, as diferentes camisas e números utilizados pelo lateral ao longo dos anos.

O clube também postou vídeos com lances e gols de Fábio e outras fotos com referências ao lateral, inclusive com duas fotos de quando foi apresentado: em 2011, em sua primeira passagem pelo clube, e em 2020, quando retornou já aos 35 anos. O tradicional “Boletim do CT”, vídeo com bastidores e dia-a-dia dos treinamentos, trouxe uma entrevista com Fábio e próprio lateral publicou um vídeo com Ceará, massagista de longa carreira no Corinthians, se emocionando quando o lateral brinca que essa será sua última massagem.

Títulos Fábio Santos pelo Corinthians

O lateral-esquerdo possui seis títulos pelo Corinthians: o Brasileirão de 2011; a Copa Libertadores da América de 2012; o Mundial de Clubes de 2012; a Recopa de 2013; o Campeonato Paulista de 2013; e o Brasileirão de 2015.

Todos os seis títulos de Fábio Santos foram conquistados em sua primeira passagem pelo clube, de 2011 a 2015. Em junho de 2015, com o Brasileirão de 2015 ainda em andamento, Fábio foi para o Cruz Azul, no México, onde ficou até o meio de 2016. De lá, transferiu-se para o Atlético-MG e jogou por 4 temporadas. Voltou ao Corinthians em outubro de 2020 e encerrará seu contrato e sua carreira ao final de 2023.

Fábio Santos foi fundamental e titularíssimo nas conquistas do Brasileirão de 2011, da Libertadores e Mundial de 2012 e na Recopa de 2013. Já no Campeonato Brasileiro de 2015, Fábio Santos também tinha vaga cativa, mas deu lugar a Uendel e Guilherme Arana, que se destacaram ao longo da competição, até se transferir para o México.

A segunda passagem ficou marcada por um bom fim de 2020 e ótimo 2022, inclusive com o vice-campeonato da Copa do Brasil, perdido para o Flamengo. Na saída dos vestiários após a derrota nos pênaltis, o lateral estava muitíssimo abalado e emocionado, já que era um dos poucos títulos que não conquistou no futebol.

Em 2023, o planejamento errado da diretoria e a temporada abaixo de Matheus Bidu, contratado para brigar pela posição, expuseram Fábio Santos e o lateral foi muito desgastado e criticado pela torcida. Um dos trágicos jogos foi a segunda partida da semi-final contra o Fortaleza, pela Sul-Americana, quando as jogadas de dois gols do Leão acontecem após erros de Fábio Santos.

O lateral é ainda o 57º jogador com mais títulos conquistados pelo Corinthians, entre masculino e feminino, segundo levantamento do portal Meu Timão, página especializada na cobertura diária e acompanhamento histórico do clube.

Quantos jogos Fábio Santos tem pelo Corinthians?

Neste sábado, Fábio Santos irá completar seu 374º jogo com a camisa do Corinthians. Sua estreia aconteceu em 30 de janeiro de 2011, contra o São Bernardo, em um empate em 2 a 2 pela primeira fase do Paulistão. Aos 25 anos, Fábio começou como titular no time comandado por Tite.

O lateral é o 22º atleta que mais atuou usando as cores do Corinthians na história do clube. No atual elenco, Fábio Santos só possui menos partidas que Cássio (693 jogos), Fagner (534 jogos) e Gil (442 jogos). Depois dele, com menos jogos, vem Romero, com 262 jogos, Renato Augusto na sequência, com 242 partidas, e Paulinho, com 206.

Números de Fábio Santos pelo Corinthians

Jogos: 373

Jogos como titular: 353

Vitórias: 185

Empates: 113

Derrotas: 75

Gols: 32

Títulos: 6 - Brasileirão de 2011 e 2015; Libertadores de 2012; Mundial de 2012; Recopa de 2013; Paulista de 2013)