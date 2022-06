Entenda a confusão com o nome do atleta do Timão. Foto: Reprodução / odrigo Coca / Ag. Corinthians

Jogador estava no clube desde junho de 2020, quando deixou Nagoya Grampus, do Japão

Jô fora do Corinthians: atleta rescinde com clube após flagra em pagode

É oficial! O atacante Jô está fora do Corinthians. Na última terça-feira, 7 de junho, o clube perdeu para o Cuiabá na décima rodada do Brasileirão enquanto do outro lado da cidade de São Paulo, imagens do atleta tocando pagode em um bar rodaram a internet. Jô estava sem jogar depois que machucou o pé em 26 de maio.

Jô está fora do Corinthians?

Vestindo a camisa do clube paulista desde junho de 2020, quando deixou o Japão, o atacante Jô está fora do Corinthians. A informação foi publicada e confirmada no portal GE, que garante que o jogador não faz mais parte do plantel alvinegro.

Ainda segundo a publicação do GE, o centroavante abriu mão de receber o dinheiro do resto do contrato de 18 meses, até o fim de 2023. Agora, ele pode procurar outro time para jogar.

No dia 26 de maio deste ano, o Corinthians empatou em 1 a 1 com o Always Ready, da Bolívia, na última rodada da fase de grupos na Libertadores. Jô deixou o campo aos 35 minutos do segundo tempo com o pé machucado. Mais tarde, foi constatada a lesão.

Desde então, Jô não jogou as partidas contra América Mineiro, Atlético Goianiense e Cuiabá, todas pelo Campeonato Brasileiro. Entretanto, na última terça-feira, 7 de junho, um vídeo do jogador tocando pagode em um bar em São Paulo viralizou as redes sociais.

O que realmente chama a atenção é o fato do jogador estar machucado e, no dia da derrota para o Cuiabá, estar comemorando em festa. No vídeo publicado, o torcedor filma o telão exibindo o jogo do Corinthians e, ao mesmo tempo, filma o atleta cantando e tocando.

No dia seguinte, o jogador não apareceu para treinar, sendo a gota d’água para a Diretoria do clube. O Corinthians não comentou o fato publicamente.

Confira no vídeo a seguir o momento em que Jô está no bar.

Polêmicas de Jô no Corinthians

Esta não é a primeira polêmica que Jô se envolve enquanto jogador do Corinthians. Em março deste ano, o atleta corintiano ficou sumido por dois dias dos treinos depois de viajar com amigos para curtir o seu aniversário.

Em dezembro de 2021, a esposa do centroavante chegou a noticiar o sumiço por três dias. Eles estavam prestes a renovar os votos do seu casamento de 15 anos, segundo noticiou o jornalista Leo Dias, do Metrópoles.

Logo após o Grêmio ser rebaixado, o jogador Douglas Costa deu uma festa em sua casa e Jô compareceu. Depois, segundo o colunista do Metrópoles, seguiu e foi para outra festa, sem voltar para casa. A situação também não caiu bem para o Corinthians, mas que também não comentou o fato.

Números de Jô no Corinthians

Pelo Corinthians, desde maio de 2020, Jô participou de 19 jogos onde marcou apenas quatro gols, segundo dados do portal Transfermarkt.

Foram dois cartões amarelos dentro de campo. Além de perder três partidas no mês de maio e junho, o atacante também chegou a perder outros confrontos como na Copa do Brasil, o Campeonato Paulista e as eliminatórias da competição estadual.

O jogador de 35 anos tem passagens por clubes como o CSKA Moscow (Rússia), Manchester City (Inglaterra), Everton (Inglaterra), Galatarsaray (Turquia), Internacional, Atlético-MG, Al-Shabab (Arábia Saudita), JS Sunning (China) e o Nagoya Grampus (Japão).

