Jogo do Corinthians é confirmado após reviravolta

A equipe corintiana vive uma semana maluca. Após reviravolta, a Federação Paulista de Futebol confirmou a realização do jogo entre Mirassol e Corinthians, pela 5ª rodada do Campeonato Paulista 2021, em Volta Redonda, Rio de Janeiro. O Estádio Raulino de Oliveira recebe o confronto do Timão nesta terça (24), e também receberia na sexta (26). No entanto, outra mudança de planos ocorreu no planejamento do Alvinegro. A equipe enfrentaria o Retrô-PE, pela Copa do Brasil, também em Volta Redonda, mas após veto do prefeito, CBF definiu novo local para a partida.

A mudança pegou o técnico Vagner Mancini de surpresa, pois até o início da semana, nenhum jogo estava confirmado. O elenco corintiano que estava de folga no sábado e domingo, reapresentou-se na segunda-feira e fez apenas um treino para o jogo diante do Mirassol. Na noite do mesmo dia, a delegação embarcou de ônibus para o local do jogo, em uma viagem de 320 km e que durou cerca de 4h. Já o Leão, com 737 km de distância até Volta Redonda, precisou ir de avião até o Rio de Janeiro.

Este será o segundo jogo do Mirassol como mandante, longe de seus domínios. Isso porque pela Copa do Brasil, o clube enfrentaria o RB Bragantino no Estádio José Maria de Campos Maia, no interior de São Paulo, mas a CBF precisou realocar o confronto para o Espírito Santo, devido à proibição de jogos no Estado durante a fase emergencial da pandemia de Covid-19.

Com oito pontos cada, tanto Corinthians quanto Mirassol possuem dois empates e duas vitórias no Paulistão 2021. Enquanto o Timão é líder do Grupo A, o Leão é o primeiro colocado do Grupo D.

Volta Redonda recebe dois jogos do Paulistão

A FPF havia confirmado que acataria a decisão do Governo Estadual e paralisaria o Campeonato Paulista 2021. No entanto, horas depois do comunicado, a entidade mudou de planos e marcou o jogo entre Corinthians e Mirassol para Volta Redonda, no Rio de Janeiro.

Além do confronto da 5ª rodada, a FPF procurava um lugar para sediar o jogo entre São Bento e Palmeiras, atrasado da 3ª rodada. No entanto, a prefeitura do município fluminense aceitou também realizar a partida, na quarta-feira (24). Por sediar os dois jogos, a Federação doará ao município 10 respiradores e 10 monitores, para a montagem de leitos de UTI, no tratamento de pacientes com Covid-19.

Mudança de local no jogo do Corinthians

A CBF trabalhava a ideia de Volta Redonda também sediar o jogo do Corinthians válido pela segunda fase da Copa do Brasil, diante do Retrô-PE. No entanto, o prefeito do município autorizou apenas as duas partidas do Paulistão. Por isso a entidade precisou procurar um novo local para realização do confronto.

Agora, o jogo entre Corinthians e Retrô será realizado no estádio Elcyr Resende de Mendonça (Bacaxá), em Saquarema, no Rio de Janeiro. A CBF confirmou o local e também a data, e as equipes entram em campo nesta sexta-feira, às 21h30 (horário de Brasília).

