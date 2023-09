Mano Menezes é o novo técnico do Corinthians 2023; veja salário

Um dia após demitir Vanderlei Luxemburgo, Mano Menezes foi anunciado com o novo técnico do Corinthians - sua terceira passagem pelo clube. O treinador de 61 anos assinou até o final de 2024, depois que termina o mandato do presidente Duílio Monteiro Alves. O salário será de R$ 800 mil

Sem sucesso na tentativa de contratar Tite, que sempre foi o plano A, a diretoria fechou com Mano Menezes, profissional que tentou contratar em maio, antes de anunciar Luxemburgo. À época, Mano preferiu manter seu contrato com o Internacional, mas dois meses depois, em julho, o Colorado o demitiu.

Confira o anúncio de Mano Menezes no Corinthians.

MANO MENEZES ESTÁ DE VOLTA AO TIMÃO! Nesta quinta-feira (28), o Corinthians acertou o retorno de Mano Menezes ao comando técnico do Time do Povo. O treinador chega ao Coringão com contrato válido até o fim de 2025 e já comandará o trabalho desta tarde no CT Dr. Joaquim Grava.… pic.twitter.com/j4ezZq9R2v — Corinthians (@Corinthians) September 28, 2023

Mano Menezes no Corinthians

Esta será a terceira passagem de Mano Menezes pelo Corinthians. Na primeira vez, de 2008 a 2010, ele foi campeão da Série B em 2008, venceu Paulistão e Copa do Brasil em 2009 e partiu para a seleção brasileira em 2010. Voltou em 2014, não ganhou títulos, mas deixou o time classificado para a Libertadores, que com Tite ganhou a taça.

Os números de Mano no Timão são positivos: foram 248 jogos com 136 vitórias, 64 empates e 48 derrotas.

Mano chega ao clube com um difícil trabalho pela frente. Terá comandar a equipe no jogo contra o Fortaleza na próxima terça-feira, 3 de setembro, pela semifinal da Copa Sul-americana. No primeiro jogo, realizado dia 26/9, o duelo terminou em 1 x1 na Arena em Itaquera.

Além disso, o Corinthians segue mal posicionada no Brasileirão e vai precisar se esforçar muito para chegar no topo.

Só nesta temporada o Corinthians teve Fernando Lázaro, Cuca e Vanderlei Luxemburgo no comando do time principal, além de Danilo, interino no clássico entre Corinthians e Palmeiras pelo Brasileirão.

Mano Mezenes chega ao clube com uma difícil missão pela frente. Caso esteja com a documentação de trabalho regularizada e no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF a tempo, comandará o clássico contra o São Paulo, no sábado (30), às 18h30, no estádio do Morumbi. O Tricolor de Dorival Júnior vem embalado pela conquista inédita da Copa do Brasil contra o Flamengo e deve ter grande público em sua casa, já que os clássicos no estado de São Paulo são disputados com torcida única.

Mano estará no comando da partida decisiva semi-final da Copa Sul-Americana contra o Fortaleza, na próxima terça-feira (3), no Castelão. A equipe alvinegra terá que conquistar uma vitória caso queira se classificar à finalíssima direto, após o empate em 1x1 na Neo Química Arena. Em caso de qualquer empate, a disputa será decidida nos pênaltis.

Outro desafio que Mano Menezes terá de enfrentar é batalhar por uma melhor colocação do Corinthians na tabela do Brasileirão. O Timão está na 11ª colocação com 30 pontos e na zona de classificação para a Sul-Americana, mas quer eliminar qualquer risco de rebaixamento já que, no momento, está a apenas 5 pontos do Z-4. Na ponta da zona da degola está o Bahia, na 17ª posição com 25 pontos.

O cenário ideal da diretoria seria uma classificação direta à Copa Libertadores de 2024. O Corinthians está a 10 pontos do G-6, fechado pelo Athlético-PR, com 40 pontos.

A sequência do Alvinegro no Brasileirão também promete ser difícil. O Corinthians enfrenta Flamengo, na Neo Química Arena, no dia 07/10, e depois vai ao Rio de Janeiro pegar o Fluminense, no Maracanã.