Paulistão: qual é o primeiro jogo do Corinthians em 2022?

O Corinthians se prepara para disputar a temporada 2022 com novas contratações e uma atualização completa no elenco. Em 2021, o time não conquistou títulos e sequer se destacou no cenário internacional, o que obriga a Diretoria a investir forte este ano para ganhar troféus. Saiba qual vai ser o primeiro jogo do Corinthians em 2022 e o que esperar do clube.

Qual é o primeiro jogo do Corinthians em 2022?

O primeiro jogo do Corinthians será contra a Ferroviária pela primeira rodada do Campeonato Paulista na terça-feira, 25 de janeiro de 2022, na Neo Química Arena, a partir das 21h (horário de Brasília).

Para assistir ao primeiro compromisso do Timão é necessário acompanhar através do Paulistão Play, serviço de streaming da Federação Paulista de Futebol através do site e aplicativo de graça, além do Premiere, pay-per-view da Rede Globo disponível somente por assinatura.

O Corinthians integra o grupo A com Água Santa, Guarani e Inter de Limeira, onde os dois primeiros colocados avançam para as quartas de final em busca do tão sonhado título na temporada de 2022.

Quais jogos do Corinthians no Paulistão vão passar na TV?

A Federação Paulista de Futebol, FPF, divulgou a tabela com os jogos das primeiras rodadas com horários e transmissões de cada uma das partidas no Campeonato Paulista de 2022. O Corinthians, entretanto, terá somente um confronto transmitido na televisão aberta, para a infelicidade dos torcedores alvinegros.

O primeiro e o segundo confronto do Timão em 2022 serão transmitidos somente online, enquanto a terceira rodada contra o Santos vai passar na TV Record a partir das 21h35, pelo horário de Brasília. A partir daí, até a sexta rodada, o Corinthians só vai ter jogos transmitidos via online, com retransmissões dos canais responsáveis como HBO Max, Play Plus e Premiere.

1ª rodada (25/01 às 19h):

Corinthians x Ferroviária – Paulistão Play e Premiere

2ª rodada (30/01 às 11h):

Santo André x Corinthians – Paulistão Play, Youtube, Premiere

3ª rodada (02/02 às 21h35):

Corinthians x Santos – Paulistão Play, Premiere, Record TV

4ª rodada (06/02 às 18h30):

Ituano x Corinthians – HBO Max

5ª rodada (10/02 às 21h30):

Corinthians x Mirassol – HBO Max

6ª rodada (10/02 às 20h30):

Palmeiras x Corinthians – Paulistão Play, Youtube, Premiere

Cássio e Fagner renovam com o Corinthians em 2022

O primeiro passo para começar a nova temporada com o pé direito é garantir um bom elenco. Para isso, o Corinthians fez questão de renovar o contrato do goleiro Cássio e do lateral Fagner por mais duas temporadas. Na última quinta-feira, 06/01, o arqueiro assinou até 31 de dezembro de 2024, assim como Fagner também.

Em 2022, o arqueiro vai disputar a 11ª temporada com a camisa do Alvinegro, pronto para aumentar o seu laço com a torcida corintiana e criar memórias na história do clube. Com a camisa do Corinthians, o goleiro participou de 564 jogos, de acordo com números divulgados no site oficial, sendo o 6º jogador que mais disputou com a camisa do Alvinegro, atrás de Biro Biro, Zé Maria, Ronaldo, Luizinho e Wladimir.

Já Fagner é outra figura importante na trajetória do Corinthians, uma vez que conta com 436 partidas e cinco títulos incluindo Brasileiro, Libertadores e Mundial.

Confira a seguir o anúncio feito pelo Corinthians.

O MELHOR LATERAL-DIREITO DO PAÍS RENOVOU! ✍🏼 Fagner fica no Corinthians até o final de 2024 💪🏽#VaiCorinthians pic.twitter.com/dLnBBy0KvD — Corinthians (@Corinthians) January 7, 2022

Quais são as contratações do Corinthians para 2022 e quem pode chegar