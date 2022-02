Próximo jogo do Corinthians contra RB Bragantino ganha nova data

Confira todas as informações sobre o próximo jogo do Corinthians no Paulista. Foto: Reprodução / Rodrigo Coca / Ag. Corinthians

A Federação Paulista de Futebol definiu a nova data para o jogo do Corinthians contra o RB Bragantino pelo Campeonato Paulista. A partida, válida pela nona rodada, será realizada no próximo domingo, 27 de fevereiro, às 11h na Neo Química Arena. Confira a seguir as principais informações sobre o próximo jogo do Corinthians no Paulistão.

Quando vai ser o próximo jogo do Corinthians contra o RB Bragantino?

O próximo jogo do Corinthians diante do RB Bragantino no Campeonato Paulista agora vai acontecer em 27 de fevereiro, domingo, com a bola rolando às 11h pelo horário de Brasília na Neo Química Arena, a casa do Timão.

A partida da nona rodada do Paulistão teve a sua data alterada pela Federação Paulista de Futebol à pedido do canal Premiere, pay-per-view da Rede Globo, que transmitirá o confronto. Segundo a nota emitida pelo Corinthians em site oficial, esta será a primeira vez que o time entrará em campo neste horário.

O jogo estava marcado para acontecer no sábado, 26 de fevereiro, às 16h. Confira a seguir a nota emitida pelo Corinthians através das redes sociais.

⚠️ ATENÇÃO, FIEL! A partida entre Corinthians e Red Bull Bragantino válida pelo Paulistão 2022, que aconteceria no dia 26/02, mudou de data e horário. O confronto acontecerá no dia seguinte, 27/02, às 11h, na @NeoQuimicaArena. pic.twitter.com/snvAMoetdz — Corinthians (@Corinthians) February 17, 2022

Corinthians no Campeonato Paulista

Depois de vencer o São Bernardo na última quarta-feira (16/02) pela sétima rodada do Campeonato Paulista, o Corinthians mira no próximo adversário: o Botafogo de Ribeirão Preto.

Pelo grupo A, o Timão contabiliza 13 pontos, isolado na liderança com seis pontos de vantagem. Em toda a competição, o elenco venceu quatro partidas, empatou uma e perdeu também uma.

Agora, faltando apenas cinco rodadas para o fim da primeira fase, o time precisa buscar os próximos resultados para carimbar o seu passaporte até a próxima fase. Para as quartas de final, somente os dois primeiros de cada grupo avançam. Se passar, o Corinthians vai enfrentar o Água Santa, Guarani ou Inter de Limeira.

Ingresso do jogo do Corinthians x RB Bragantino

Com a nova data do jogo contra o RB Bragantino, o Corinthians divulgou as principais informações sobre os ingressos para os torcedores, já que a partida será na Neo Química Arena.

Segundo a nota emitida pelo clube, quem já adquiriu os ingressos para a primeira data e não puder ir na nova data, tem até as onze horas da manhã do dia 24 para pedir o reembolso através do telefone (11) 3152 4000 ou pelo e-mail reembolso@fieltorcedor.com.br.

Para quem é membro do Fiel Torcedor, os ingressos já estão disponíveis. Em diferentes setores, os valores vão de R$35,00 até R$400. Já as vendas para todos os torcedores abrem na segunda-feira, 21 de fevereiro, através dos sites oficiais (www.fieltorcedor.com.br), (www.ingressoscorinthians.com.br).

Confira a seguir todos os valores dos ingressos do jogo contra o Red Bull Bragantino.

