Quais são os jogos do Corinthians no Paulistão 2022

O Corinthians se prepara para entrar em campo na nova temporada do Campeonato Paulista. Integrando o grupo A com Água Santa, Guarani e Inter de Limeira, o elenco alvinegro disputa a classificação para as quartas de final em busca do 31º título do estadual. Confira quais são os jogos do Corinthians no Paulistão em 2022 e como assistir ao vivo.

Quais são os jogos do Corinthians no Paulistão em 2022?

O Corinthians vai jogar doze jogos na primeira fase do Campeonato Paulista. A estreia do alvinegro na temporada acontece na terça-feira, 25 de janeiro de 2022, contra a Ferroviária na Neo Química Arena, pela primeira rodada às 21h, pelo horário de Brasília.

Na fase de grupos, o Corinthians está no grupo A com Água Santa, Guarani e Inter de Limeira e portanto não pode enfrentar nenhum deles por agora. Seguindo o regulamento, o clube vai jogar contra todos os outros doze times na competição por 12 rodadas. Para avançar até a próxima fase, precisa terminar em primeiro ou segundo lugar.

O Timão, no entanto, contará com apenas um dos confrontos na TV aberta. O primeiro e o segundo confronto do Timão em 2022 serão transmitidos somente online, enquanto a terceira rodada contra o Santos vai passar na Record. A partir daí, até a sexta rodada, o Corinthians só vai ter jogos com retransmissões no HBO Max, Play Plus e Premiere.

Confira a tabela completa de jogos do Corinthians no Paulista em 2022.

1ª rodada (25/01):

Corinthians x Ferroviária – Paulistão Play e Premiere

Neo Química Arena às 19h

2ª rodada (30/01):

Santo André x Corinthians – Paulistão Play, Youtube e Premiere

Estádio Municipal Bruno José Daniel às 18h30

3ª rodada (02/02):

Corinthians x Santos – Paulistão Play, Premiere, Record TV

Neo Química Arena às 21h35

4ª rodada (06/02 às 18h30):

Ituano x Corinthians – HBO Max

Estádio Municipal Dr. Novelli Junior às 18h30

5ª rodada (10/02):

Corinthians x Mirassol – HBO Max

Neo Química Arena às 21h30

6ª rodada (17/03):

Palmeiras x Corinthians – Paulistão Play, Youtube, Premiere

Allianz Parque às 20h30

7ª rodada (16/02):

Corinthians x São Bernardo

Neo Química Arena sem horário definido

8ª rodada (20/02):

Botafogo-SP x Corinthians

Estádio Santa Cruz sem horário definido

9ª rodada (26/02):

Corinthians x RB Bragantino

Neo Química Arena sem horário definido

10ª rodada (06/03):

São Paulo x Corinthians

Estádio Morumbi sem horário definido

11ª rodada (13/03):

Corinthians x Ponte Preta

Neo Química Arena sem horário definido

12ª rodada (20/03):

Novorizontino x Corinthians

Estádio Dr. Jorge Ismael de Biasi sem horário definido

Quartas de final (23/03):

Corinthians x Água Santa/Inter de Limeira/Guarani

Como funciona o Campeonato Paulista?

Dezesseis times são divididas em quatro grupos com quatro cada, tornando os quatro maiores clubes do estado, Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Santos, como cabeças de chave em cada um deles.

Em turno único e pelo sistema de pontos corridos, as equipes disputam a primeira fase onde cada vitória vale 3 pontos, empate 1 e a derrota nenhum. Cada equipe enfrenta todos os adversários dos outros grupos por 12 rodadas. Por fim, as duas melhores colocadas de cada grupo avançam às quartas, disputada em mata-mata, onde se enfrentam para definir o chaveamento.

Quartas e semifinais acontecem em jogo único, com o mando de campo do melhor colocado. Já a final vai acontecer no sistema de ida e volta. Na classificação geral, as duas últimas equipes serão rebaixadas para a Série A2 do Paulista.

