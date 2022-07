Fausto Vera é mais uma contratação de peso do Timão na temporada. Agora, para acompanhar todos os lances do novo jogador, o torcedor quer saber quando Fausto Vera estreia no Corinthians. O contrato do meia-atacante é válido até o meio de 2026, e ele já sabe qual número de camisa vai usar.

Fausto Vera pode estrear na Copa do Brasil nesta quarta-feira, 27 de julho, contra o Atlético Goianiense nas quartas de final. Fausto, argentino de apenas 22 anos, já foi regularizado no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF e por isso está apto para entrar em campo pelo Corinthians.

O atleta foi anunciado em 26 de julho e terá contrato válido até o meio de 2026. O meia-argentino vem do Argentinos Juniors, enquanto o Timão adquiriu 70% dos direitos econômicos do atleta.

Fausto começou na base do Argentinos Juniors, quando foi promovido em 2018. Ao todo, foram 75 partidas no time principal com nove gols marcados. Ele também passou pela Argentina no sub-17, sub-20 e a equipe pré-olímpica.

Além de saber quando Fausto Vera estreia no Corinthians, confira o anúncio completo.

Qual será o número de Fausto Vera no Corinthians?

Fausto Vera vai usar a camisa de número 33 no Corinthians. A informação foi divulgada pela assessoria do clube através do material sobre o confronto da Copa do Brasil, contra o Atlético Goianiense na quarta-feira.

O zagueiro João Victor era o dono da numeração no Corinthians até ser vendido para o Benfica em julho deste ano, deixando a camisa vaga para Fausto usar.

Além de ser regularizado na tarde de terça-feira, o argentino também já teve contato com o grupo de jogadores do Corinthians, treinando e conhecendo os novos companheiros de equipe. Segundo informações do portal GE, a negociação foi de 5 milhões de dólares, ou R$27 milhões.