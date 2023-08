Quantas Sul-Americana o Corinthians tem?

Corinthians é um dos mais tradicionais clubes do Brasil - Foto: Reprodução/Rodrigo Coca / Ag. Corinthians

Com 112 anos de história, o Corinthians coleciona diversos títulos nacionais, continentais e mundiais. O Timão está na lista de vencedores da Copa Libertadores da América, mas e a Sul-Americana? Saiba se o elenco paulista já ganhou a competição da Conmebol e qual é o histórico em finais.

O Corinthians já ganhou a Copa Sul-Americana?

O Corinthians nunca venceu a Copa Sul-Americana, torneio secundário da Conmebol. Criado em 2002, o alvinegro coleciona oito participações no campeonato continental, mas diferente da Libertadores onde possui um título, o grupo sequer levantou a taça para celebrar.

A melhor posição do Timão na Sul-Americana da Conmebol foi em 2021, quando perdeu para o Independiente de Valle na semifinal. Outro fato curioso é que o alvinegro nunca se classificou para a final do torneio.

Campanha do Corinthians em 2003 - fase preliminar:

O Timão estreou em 2003 na fase preliminar, mas perdeu para o Fluminense e o Atlético Mineiro, com confrontos regionais e depois continentais.

Corinthians 0 x 2 Atlético MG

Fluminense 2 x 0 Corinthians

Campanha do Corinthians em 2005 - quartas de final:

Mais tarde, em 2005, carimbou o passaporte no torneio após terminar na edição anterior do Campeonato Brasileiro da Série A na quinta posição. Passou da fase de grupos, venceu o River Plate nas oitavas de final mas perdeu para o Pumas, do México, nas quartas de final.

Goiás 0 x 2 Corinthians

Corinthians 1 x 1 Goiás

River Plate 0 x 0 Corinthians

Corinthians 1 x 1 River Plate

Corinthians 2 x 1 Pumas

Pumas 3 x 0 Corinthians

Campanha do Corinthians em 2006 - oitavas de final:

Após a pífia participação do Corinthians na edição passada, o grupo voltou para a competição em busca de um resultado melhor depois de conquistar a vaga ao ser campeão do Brasileirão.

Venceu o Vasco na segunda fase, mas perdeu para o Lanús nas oitavas de final.

Vasco 0 x 1 Corinthians

Corinthians 3 x 1 Vasco

Corinthians 0 x 0 Lanús

Lanús 4 x 2 Corinthians

Campanha do Corinthians em 2007 - primeira fase:

Nono colocado no Brasileirão anterior, o Corinthians mais uma vez garantiu a vaga na Sul-Americana. Além de ser rebaixado para a segunda divisão brasileira, o elenco também foi eliminado na primeira fase pelo Botafogo.

Botafogo 3 x 1 Corinthians

Corinthians 1 x 2 Botafogo

Campanha do Corinthians em 2017 - oitavas de final:

Em sua quinta participação, o Corinthians fez bonito mas também não conseguiu alcançar a vaga na decisão pela primeira vez. Derrotou na primeira fase o Universidad del Chile, derrotou o Patriotas, da Colômbia, na segunda fase e alcançou a etapa final.

Nas oitavas de final, diante do tradicional Racing, perdeu no critério de desempate de saldo de gols.

Corinthians 2 x 0 Universidad de Chile

Universidad de Chile 1 x 2 Corinthians

Patriotas 1 x 1 Corinthians

Corinthians 2 x 0 Patriotas

Corinthians 1 x 1 Racing

Racing 0 x 0 Corinthians

Campanha do Corinthians em 2019 - semifinal:

Sem classificação para a Libertadores, o clube paulista contentou-se com a vaga na fase de grupos da Sul-Americana em 2019. Passou do Racing e do Deportivo Lara, da Venezuela, na fase preliminar, até ganhar do Montevideo Wanderers nas oitavas de final, o Fluminense nas quartas e cair para o Independiente del Valle na semifinal.

Racing 1 x 1 Corinthians

Corinthians 1 (5x4) 1 Racing

Corinthians 2 x 0 Deportivo Lara

Deportivo Lara 0 x 2 Corinthians

Corinthians 2 x 0 Montevideo Wanderers

Montevideo Wanderers 1 x 2 Corinthians

Corinthians 0 x 0 Fluminense

Fluminense 1 x 1 Corinthians

Corinthians 0 x 2 Independiente del Valle

Independiente del Valle 2 x 2 Corinthians

Campanha do Corinthians em 2021 - fase de grupos:

O Timão voltou a disputar em 2021 a competição, mas novamente caiu cedo demais. Passou pela fase de grupos em segundo lugar, com 10 pontos, atrás do Peñarol e por isso acabou eliminado.

River Plate Asunción 0 x 0 Corinthians

Corinthians 0 x 2 Peñarol

Sport Huancayo 0 x 3 Corinthians

Peñarol 4 x 0 Corinthians

Corinthians 5 x 0 Sport Huancayo

Corinthians 4 x 0 River Plate Asunción

Campanha do Corinthians em 2023 - quartas de final:

Em 2023, o Corinthians terminou em terceiro lugar na fase de grupos da Libertadores e por isso conquistou a vaga na segunda fase da Sul-Americana.

Venceu o Universitario nos playoffs, o Newell's Old Boys nas oitavas de final e agora o Estudiantes nas quartas de final.

Corinthians 1 x 0 Universitario

Universitario 1 x 2 Corinthians

Corinthians 2 x 1 Newell's Old Boys

Newell's Old Boys 0 x 0 Corinthians

Corinthians 1 x 0 Estudiantes

Quantas finais da Sul Americana o Corinthians tem?

Em sete participações, o Corinthians nunca chegou a uma final da Copa Sul-Americana. A melhor campapanha do alvinegro foi em 2019, quando foi eliminado pelo Independiente del Valle, campeão em 2019 e 2022, na semifinal entre as duas partidas.

Como nunca alcançou a final, o Timão nunca pôde conquistar a taça da Conmebol. Isso significa que terá que continuar batalhando durante os próximos anos se quiser trazer para a sua valiosa sala de troféus a conquista inédita em sua história.

Na Libertadores, por outro lado, o alvinegro jogou a final uma vez, em 2012, quando empatou no primeiro jogo e venceu o Boca Juniors no segundo, faturando a primeira taça na competição. Além disso, o Corinthians é também um dos poucos times brasileiros a conquistar a Libertadores e o Mundial no mesmo ano.

Por que a Sul-Americana é o torneio secundário da Conmebol?

A Libertadores da América é o principal campeonato da América do Sul, responsável por unir equipes do continente sob o mesmo pretexto: levar para casa o objetivo de máximo desejo, a taça com todos os escudos de campeões na base e a bola representando o futebol.

A Copa Sul-Americana também preenche o calendário sul-americano de futebol, principalmente com times que não conseguem a vaga na Libertadores. Não menos importante, é conhecido como o campeonato secundário da Conmebol.

A principal diferença entre Libertadores e Sul-Americana são os valores da premiação. O primeiro leva um alto investimento de direitos de televisão, patrocinadores e cotas, enquanto o segundo não tem o mesmo valor no mercado. O prêmio principal em 2023 para a Libertadores é de R$ 94,5 milhões, enquanto a Sul-Americana entrega R$ 25 milhões.

No Brasil, a atenção dos clubes durante o Brasileirão se vira para as vagas da Libertadores, disponíveis na parte de cima da classificação, enquanto seis são distribuídas entre o sétimo e 12º lugar para a Sul-Americana. É possível notar que a briga é maior pela Libertadores, mas a dedicação para disputar a Sula também mostra-se presente.

Quais são os times campeões da Sul-Americana?

O Corinthians pode não ser campeão da Sul-Americana, mas outros 17 clubes já levantaram a taça do torneio continental, idealizado em 2002 pela Conmebol com times de todos os países. O primeiro grande campeão foi o San Lorenzo, da Argentina, enquanto o Independiente del Valle, do Equador, é o atual vencedor.

No Brasil, a lista é bastante exclusiva, contendo Internacional, São Paulo, Athletico-PR e Chapecoense como os únicos times que já conquistaram o título secundário da Conmebol. Os maiores campeões são dois argentinos, Boca Juniors e Independiente, e o Del Valle.

A seguir, a lista com todos os campeões da Copa Sul-Americana.

Independiente del Valle, Boca Juniors e Independiente - 2 títulos

LDU Quito - 1 título

Defensa y Justicia, River Plate, Lanús, Arsenal de Sarandí e San Lorenzo - 1 título

Cienciano - 1 título

Pachuca - 1 título

Internacional, São Paulo, Athletico-PR e Chapecoense - 1 título

Universidad de Chile - 1 título

Santa Fé - 1 título

