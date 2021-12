Quem é Anderson Talisca, jogador que o Corinthians quer em 2022

Classificado para a Libertadores de 2022, o Corinthians já pensa em reforços para melhorar o seu elenco em busca quem sabe do segundo título na história. A diretoria, entrentao, já tem Anderson Talisca, meia do Al-Nassr FC, em seu radar para ser o novo camisa 9 do clube. Entenda a provável negociação de Anderson Talisca com o Corinthians e conheça mais sobre o jogador.

Anderson Talisca no Corinthians?

O meia Anderson Talisca, de 27 anos, pode ser o novo jogador do Corinthians em 2022, de acordo com informações do jornalista Samir Carvalho, do canal Café do Setorista no Youtube. Já classificado para a Libertadores, o elenco busca começar com o pé direito a nova temporada em busca do segundo troféu.

Segundo Samir, o clube busca um camisa 9 de qualidade que não seja tão jovem e também tão veterano, ou seja, o nome de Talisca surge no radar como uma grande possibilidade. Além disso, o Corinthians também conversa com investidores para ajudar na negociação ainda este ano.

Talisca veste a camisa do Al-Nassr FC, time da Arábia Saudita, país que é muito conhecido por pagar altas quantias como salário aos seus jogadores. Com contrato até junho de 2024, o Corinthians precisará pagar a rescisão do contrato e o salário, visto que neste momento Talisca fatura uma bolada. É aqui que os investidores entram em ação, segundo Samir. Se isso não acontecer, a contratação pode emperrar.

Em entrevista para a emissora ESPN Brasil em setembro de 2021, o jogador revelou o desejo de jogar no Corinthians e que desde sempre torce para o Timão, fazendo crescer a esperança nos torcedores.

“Eu sou Bahia, mas o clube que eu sou torcedor sempre deixei isso claro quando jogava no Bahia, o meu sonho é vestir a camisa do Corinthians. Eu sempre tive esse sonho, o meu pai e mãe sabem, a minha família sabe e já dei entrevista enquanto estava no Bahia no profissional”.

Carreira de Anderson Talisca no futebol

Nascido em Feira de Santana, na Bahia, o jogador Talisca, de 27 anos, é um dos grandes nomes do futebol internacional. Logo cedo, integrou as categorias de base do Vasco para jogar futebol até que, com 13 anos, acabou deixando o grupo por falta de espaço e locação.

Mais tarde, dirigiu-se para o Bahia onde conseguiu a sua primeira oportunidade, contabilizando 68 partidas e onze gols marcados segundo dados do portal Ogol.

Em 2014, Anderson foi contratado pelo Benfica onde, entre idas e vindas, teve 78 jogos e vinte gols marcados. Durante o meio tempo, o brasileiro também representou o Besiktas, na Turquia, com 80 partidas e trinta e sete marcações em campo.

Em 2019, chegou ao futebol asiático para integrar o elenco de Guangzhou Evergrande em definitivo onde marcou 65 partidas e trinta e nove gols segundo o Ogol. Hoje, joga no Al-Nassr FC, na Arábia Saudita.

Assista ao momento em que Talisca fala sobre jogar no Corinthians.

