Quem está lesionado no Corinthians: clube sofre com 7 baixas

Mesmo com a chegada de Yuri Alberto, nova contratação da temporada, a importância neste momento é para saber quem está lesionado no Corinthians. A partir do mês de julho, o Timão tem confrontos importantes e decisivos pelo Brasileirão, Copa do Brasil e a Libertadores, o que preocupa torcedores com a possibilidade de desfalques.

Saiba quem são os jogadores machucados e em trabalho de recuperação neste momento, desfalques do Corinthians na temporada.

Quem está lesionado no Corinthians?

Os jogadores Paulinho, Maycon, Gil, Gustavo Mosquito, Renato Augusto, Du Queiroz e Rafael Ramos são quem estão lesionados no Corinhians.

Com exceção de Paulinho, todos os atletas apresentam problemas musculares, de acordo com informações do portal GE, trabalhando com profissionais do departamento médico neste momento. Todos mantém o status de dúvidas para o técnico português Vitor Pereira.

Na última terça-feira, no jogo contra o Boca Juniors pela Libertadores, Willian e Fagner foram titulares mas deixaram o gramado mais cedo já que o meia deslocou o ombro e o lateral apresentou dores na coxa.

Paulinho rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo em maio deste ano. O craque passou por cirurgia no dia 18 do mesmo mês mas, segundo previsões, deve voltar a jogar apenas em 2023.

Confira a lista completa de quem está lesionado no Corinthians em julho.

Paulinho

Willian (Dúvida)

Fagner (Dúvida)

Maycon

Gil

Gustavo Mosquito

Du Queiroz

Renato Augusto

Rafael Ramos

Desafios do Corinthians no mês de julho

O Corinthians tem no mês de julho uma sequência de jogos pegada, incluindo Copa do Brasil, Brasileirão e Libertadores.

Na primeira semana do mês, enfrenta o Fluminense no sábado, 2 de julho, pela décima quinta rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. Enquanto isso, se prepara para a partida de volta das oitavas de final na Libertadores contra o Boca Juniors.

Já no fim de semana, uma outra pedreira: o clássico contra o Flamengo pelo Brasileirão. Daí, durante a semana, enfrenta o Santos pelas oitavas da Copa do Brasil, no jogo de volta.

Sim, torcedor, são grandes desafios. Respire fundo e confira a agenda completa do Corinthians no mês de julho.

Fluminense x Corinthians – Sábado, 02/07 às 16h30 (15ª rodada do Brasileirão)

Boca Juniors x Corinthians – Terça-feira, 05/07 às 21h30 (Oitavas da Libertadores)

Corinthians x Flamengo – Domingo, 10/07 às 16h (16ª rodada do Brasileirão)

Santos x Corinthians – Quarta-feira, 13/07 às 21h30 (Oitavas da Copa do Brasil)

Ceará x Corinthians – Sábado, 16/07 às 21h (17ª rodada do Brasileirão)

Corinthians x Coritiba – Quarta-feira, 20/07 às 21h30 (18ª rodada do Brasileirão)

Atlético MG x Corinthians – Domingo, 24/07 às 18h (19ª rodada do Brasileirão)

Corinthians x Botafogo – Sábado, 30/07 às 19h (20ª rodada do Brasileirão)

Chegada de Yuri Alberto no Corinthians

Saí Jô, entre Yuri Alberto. O jogador é o novo contratado do Corinthians para a temporada. O atacante chegou empréstimo do Zenit, da Rússia, com contrato de um ano.

Ainda na negociação, o goleiro Ivan e o meia-atacante Gustavo Mantuan seguirão para o clube russo por empréstimo no mesmo período do tempo.

Na quinta-feira, 30 de junho, Yuri treinou com a equipe paulista pela primeira vez, conhecendo os colegas e quais são os próximos desafios que terá pela frente.

