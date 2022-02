Quem será o técnico do Corinthians em 2022? Veja 5 opções no mercado

Quem será o novo técnico do Corinthians em 2022? Após a sequência de resultados ruins, o Corinthians optou por demitir Sylvinho no começo de fevereiro. Agora, o Timão permanece sem comandante, enquanto busca a melhor opção no mercado para um substituto à altura do elenco e principalmente dos objetivos do clube. Confira os principais nomes que estão disponíveis e podem pintar no alvinegro.

Corinthians busca novo técnico após saída de Sylvinho

No comando do Corinthians desde maio de 2021, Sylvinho não apresentou os resultados preteridos pela diretoria e, principalmente, não convenceu a grande torcida do Timão. No começo de fevereiro, após a derrota para o Santos no Campeonato Paulista, o técnico foi desligado do clube.

Agora, o time paulista se mantém na busca por um novo treinador, procurando no mercado um nome à altura para disputar a reta final do Campeonato Paulista, Brasileirão, Copa do Brasil e Libertadores.

De acordo com informações, o Corinthians já fez contato com alguns nomes que estão disponíveis no mercado. Agora, resta saber quem será o novo técnico em 2022.

Quem será o técnico do Corinthians? Jorge Jesus pode ser o treinador em 2022

Jorge Jesus foi demitido do Benfica em dezembro do ano passado após uma série de resultados ruins no Campeonato Português e Champions League na fase de grupos. Com isso, o técnico de 67 anos está livre no mercado e pode assinar com qualquer outro clube.

O comandante chegou a ser cogitado no Flamengo após a saída de Renato Gaúcho, mas o pedido foi negado. Enquanto isso, o Atlético Mineiro também buscou o português, mas a negociação não avançou. Agora, o novo alvo é o Corinthians, segundo informações do jornalista Chico Lang, da TV Gazeta.

O Mister assumiu o Benfica em agosto de 2020, logo após dirigir o Flamengo por dois anos. Em seu currículo constam passagens por Amora FC, Felgueiras, CF União, Estrela, Vitória FC, Vitória SC, Moreirense, Braga, Belenenses, Sporting, Leiria, e o Ak Hilal.

Luis Castro novo técnico do Corinthians?

A opção de um técnico estrangeiro ganha força no futebol brasileiro cada vez mais. O mesmo acontece no Corinthians, uma vez que, segundo informações do portal GE, a diretoria alvinegra está em busca do português Luis Castro.

No momento, Luis é o técnico do Al-Duhail, do Catar, onde tem contrato até junho de 2022. Ao todo, contabiliza 16 partidas sendo onze vitórias, três empates e duas derrotas, segundo o site de estatísticas Transfermarket.

O treinador de 60 anos trilhou o seu caminho primeiramente na área técnica pelos times portugueses de Águeda, Mealhada, Estarreja, Sanjoanense, Penafiel, Porto, Rio Ave, Chaves e Vitória, de 1998 até 2017.

Em 2015/16, ele venceu a segunda divisão do Campeonato Português com o time secundário do Porto.

Em 2019, ganhou a sua primeira oportunidade fora do país ao assumir o Shakhtar Donetsk. Lá, venceu o Campeonato Ucraniano no mesmo ano. Em 2021, foi contratado pelo time catariano do Al-Duhail, onde permanece até hoje.

Renato Gaúcho novo técnico do Corinthians?

Vice-campeão da Libertadores do ano passado após perder a final para o Palmeiras, o técnico Renato Gaúcho foi desligado do comando técnico do Flamengo. Em sua passagem, o comandante deixou o time em segundo lugar no Campeonato Brasileiro após 37 partidas, sendo 24 vitórias, 8 empates e 5 derrotas segundo dados do site Transfermarket.

O técnico e ex-jogador de 59 anos tem passagens por Fluminense, Vasco, Bahia, Grêmio, Athletico-PR e por fim o Flamengo, com vasta experiência com o futebol brasileiro.

No final de 2021, o comandante foi procurado pelo Galo para assumir o comando do clube. No entanto, a negociação não avançou e agora Renato Gaúcho continua sem clube.

Fernando Diniz está sem clube

O nome de Fernando Diniz não está na lista dos preteridos pela diretoria, mas está disponível no mercado após ser desligado do Vasco por não conseguir levar o clube até a primeira divisão do Campeonato Brasileiro na temporada passada.

O profissional de 47 anos já treinou o Botafogo-SP, Audax, Paraná, Oeste, Guarani, Athletico-PR, São Paulo, Fluminense, Santos e por fim o Vasco, o seu último trabalho pela Série B do Campeonato Brasileiro.

Seu trabalho no São Paulo foi arduamente criticado, tendo 77 jogos com 36 vitórias, 20 empates e 21 derrotas por estatísticas do Transfermarket. Depois, contratado pelo Santos para evitar uma crise, também não foi bem, permanecendo por quatro meses.

Jair Ventura técnico do Corinthians?

Após ser demitido do Juventude, o técnico Jair Ventura está livre no mercado e pode ser cotado para assumir o Corinthians na temporada.

O comandante assumiu o clube gaúcho em outubro do ano passado na reta final do Brasileirão e, com 16 partidas, sendo cinco vitórias, cinco empates e seis derrotas, foi desligado pela Diretoria após a derrota para o União Frederiquense no Campeonato Gaúcho pela quarta rodada.

Com apenas 42 anos, o profissional tem experiência no futebol brasileiro depois de dirigir as equipes de Botafogo, desde a base até o profissional, o Santos, o próprio Corinthians em 2018, Sport, Chapecoense e o Juventude.