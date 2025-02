Tabela de jogos do Corinthians no Brasileirão 2025 por rodada é divulgada

Tabela de jogos do Corinthians no Brasileirão 2025 por rodada é divulgada

A CBF divulgou a tabela de jogos do Corinthians no Brasileirão de 2025, que começa em março. Serão 38 rodadas em pontos corridos, onde o Timão vai à luta em busca do oitavo título no campeonato e acabar com o jejum de 8 anos.

Jogos do Corinthians no Brasileirão 2025

Serão dezenove jogos dentro de casa e dezenove fora, total de 38 rodadas no Campeonato Brasileiro. As datas e os horários de cada rodada ainda não foram definidas pela CBF.

1ª rodada: Bahia x Corinthians

2ª rodada: Corinthians x Vasco da Gama

3ª rodada: Palmeiras x Corinthians

4ª rodada: Corinthians x Fluminense

5ª rodada: Corinthians x Sport

6ª rodada: Flamengo x Corinthians

7ª rodada: Corinthians x Internacional

8ª rodada: Mirassol x Corinthians

9ª rodada: Corinthians x Santos

10ª rodada: Atlético-MG x Corinthians

11ª rodada: Corinthians x Vitória

12ª rodada: Grêmio x Corinthians

13ª rodada: Corinthians x Red Bull Bragantino

14ª rodada: Ceará x Corinthians

15ª rodada: São Paulo x Corinthians

16ª rodada: Corinthians x Cruzeiro

17ª rodada: Botafogo x Corinthians

18ª rodada: Corinthians x Fortaleza

19ª rodada: Juventude x Corinthians

Como assistir aos jogos do Brasileirão 2025

Os jogos do Campeonato Brasileiro em 2025 terão mais opções para o torcedor assistir. Ao todo, há 7 possibilidades para acomapnhar a transmissão, são elas: TV Globo, SporTV, Premiere, Record, R7.com, streaming Play Plus e CazéTV (YouTube).

A TV Globo transmite sempre às quartas e aos domingos até dois jogos por rodada, mas em estados diferentes em todo o Brasil. É de graça e o torcedor não paga nada. O grupo Globo terá direito a 9 jogos por rodada, sendo oito deles exclusivos.

Premiere: o serviço de pay-per-view da Globo exibirá nove dos dez jogos por rodada, incluindo partidas dos clubes da Libra e da LFU. A única exceção será o jogo exclusivo transmitido pelo Prime Video.

SporTV: o canal por assinatura poderá exibir até dois jogos por rodada, exceto aqueles transmitidos pela

Grupo Record: na TV aberta, a emissora fará transmissão de um jogo por rodada aos domingos, às 18h30, e outro em horário alternativo nas quartas-feiras, às 19h30. Os mesmos jogos serão transmitidos no R7.com e no serviço de streaming PlayPlus.

CazéTV (YouTube): fará ransmissão gratuita de um jogo por rodada, correspondendo ao mesmo jogo exibido pela Record.

>> Qual foi o último título do Corinthians?