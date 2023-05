Treinador substitui Cuca, que deixou o comando do Corinthians após dois jogos em abril

Vanderlei Luxemburgo é o novo técnico do Corinthians em 2023

Vanderlei Luxemburgo, de 70 anos, é o novo técnico do Corinthians, chegando a sua terceira passagem no clube. A decisão de Duílio foi anunciada nesta segunda-feira, 1º de maio. Ele é o terceiro treinador a passar pelo Timão em 2023. O contrato é válido até 31 de dezembro deste ano.

A última conquista de Luxemburgo como técnico foi no Campeonato Pernambucano de 2017, quando comandava o Sport.

Quando Vanderlei Luxemburgo estreia como técnico do Corinthians?

Ao assumir o Corinthians, Vanderlei Luxemburgo encontrará um grande desafio logo de cara. Na terça-feira, 02 de maio, vai comandar o elenco contra o Independiente Del Valle na terceira rodada da fase de grupos da Libertadores, às 21h, horário de Brasília, na Neo Química Arena.

Danilo comandaria o time na terça assim como fez no Derby, mas a diretoria do clube quer Luxa à beira do campo na competição internacional.

Veja a nota oficial do Corinthians sobre a contratação do técnico

Histórico de Luxemburgo no Corinthians

Vanderlei Luxemburgo trocou o Santos pelo Corinthians em 1998. Naquele ano, o Timão chegou na final do Paulistão, mas acabou perdendo para o São Paulo. Meses depois, o clube consquistou o título do Brasileirão com excelência.

Apesar do sucesso, Luxemburgo decidiu trocar o clube pela Seleção Brasileira.

Em 2001, o técnico retornou ao futebol brasileiro e voltou ao Corinthians, onde fez a sua segunda passagem. Dessa vez, ele conseguiu tirar o Corinthians da parte de baixo da classificação e deu o título paulista naquele ano. Chegou a ser vice da Copa do Brasil.

Em todos esses anos, Vanderlei Luxemburgo contabilizou 134 partidas, com 62 vitórias, 33 empates e 39 derrotas no comando do elenco alvinegro.

Vanderlei Luxemburgo foi treinador do Corinthians. Mesmo com Palmeiras sendo campeão em cima do Corinthians. Foi ao timão e fez história. 🏆: Campeão brasileiro 1998

🏆: Campeão paulista 2001 Em 1998. Luxa treinou o Corinthians e a seleção brasileira ao mesmo tempo pic.twitter.com/XV5YSJwQwY — Robert Cardoso (@RobertC10688281) August 28, 2022

Títulos de Luxemburgo

Luxemburgo é um expert do futebol brasileiro, com passagens dm mais de vinte clubes do Brasil e exterior, como Vasco, Flamengo, além da Seleção Brasileira. Confira a lista completa com todos os títulos já conquistador por Vanderlei Luxemburgo como treinador.

COPA DO BRASIL:

2003 - Cruzeiro

BRASILEIRÃO SÉRIE A:

1994 - Palmeiras

1998 - Corinthians

2003 - Cruzeiro

2004 - Santos

BRASILEIRÃO SÉRIE B:

1989 - Bragantino

COPA AMÉRICA:

1998/99 - Brasil

CAMPEONATO PAULISTA:

1990 - Bragantino

1993, 1994, 1996, 2008 e 2020 - Palmeiras

2001 - Corinthians

2006 e 2007 - Santos

CAMPEONATO PERNAMBUCANO:

2017 - Sport

CAMPEONATO CARIOCA:

2011 - Flamengo

CAMPEONATO MINEIRO:

2003 - Cruzeiro

2010 - Atlético MG

TORNEIO RIO-SP:

1993 - Palmeiras

1997 - Santos

CAMPEONATO CAPIXABA:

1983 - Rio Branco

