Corinthians foi eliminado pelo Barcelona do Equador.

Veja os memes do Corinthians eliminado da Libertadores 2025

O sonho de chegar de continuar na Libertadores 2025 terminou em memes do Corinthians nessa quarta-feira, 12 de março. O Timão não conseguiu virar o jogo e acabou sendo eliminado pelo Barcelona- EQU após fazer 2 x 0 – faltou um gol para os pênaltis. Mas se de um lado a torcida Alvinegra está triste, na internet tem muita piada com a derrota do rival.

Melhores memes do Corinthians eliminado

Corinthians eliminado na Libertadores rende uma série de memes nas redes sociais. Veja os mais compartilhados.

“Tri-eliminado” liderou as brincadeiras.

Tri eliminado da Pré-Libertadores.

KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK — Palmeirense (@socesppal) March 13, 2025

Palmeiras = TRICAMPEÃO

Santos = TRICAMPEÃO

São Paulo = TRICAMPEÃO

Corinthians = TRI ELIMINADO NA PRÉ pic.twitter.com/0YyVXZ3RsT — 12x campeão brasileiro 🏆🐷 (@JhonnyGoulart22) March 13, 2025

A eliminação foi deleite para os adversários, que lotaram as redes sociais com muito zoeira.

O fracassado Corinthians, está eliminado da pré libertadores, para a alegria de uma nação 🤣🤣 pic.twitter.com/pkG5fORXVQ — AahoJogos ⭐⭐ (@AahoJogos) March 13, 2025

Corinthians eliminado pela terceira vez na pré Libertadores pede música no Fantástico??? pic.twitter.com/jljdxj2Qx6 — 📿 Rachelᶜʳᶠ (@rachelxxvii) March 13, 2025

palmeiras: tri libertadores

santos: tri libertadores

são paulo: tri libertadores



corinthians: TRI ELIMINADO NA PRÉ LIBERTADORES pic.twitter.com/JBl7UKIrX7 — liazinha facincani.🥚🤸‍♂️ (@_annallia) March 13, 2025

Corinthians na pré-Libertadores?



É SEQUÊNCIA DE TCHAU 👋 👋👋 pic.twitter.com/cYoe36UuZD — João Freire (@joaofrreire) March 13, 2025

