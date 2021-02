Flamengo perde para o São Paulo, mas é campeão do Brasileirão 2020

São Paulo vence Flamengo por 2 a 1, mas Rubro-negro é campeão do Brasileirão 2020, logo depois do Inter empatar com o Corinthians em 0 a 0. Tricolor e Fla se enfrentaram nesta quinta (25), no Morumbi, enquanto Colorado e Timão jogaram no Beira-rio.

A vitória garantiu os donos da casa na fase direta da Libertadores. O Tricolor dependia apenas de si e precisava de uma vitória para conquistar a vaga. Já o Flamengo, com a taça de campeão do Brasileirão, conquista primeiro título da era Ceni, e o bicampeonato da competição.

O primeiro tempo demonstrou claramente as estratégias de ambas equipes. Enquanto o São Paulo se defendia e apostava no contra-ataque, o Flamengo mantinha a posse de bola, mas sofria para quebrar a retranca Tricolor.

Os donos da casa chegaram a dar apenas uma finalização no primeiro tempo. No entanto, o chute que o Tricolor deu, entrou. Em cobrança de falta, aos 49 minutos do segundo tempo, Luciano bateu no canto do goleiro Hugo e abriu o placar.

A vitória garantia o São Paulo na fase de grupos da Libertadores, entretanto no início do segundo do tempo, Bruno Henrique empatou o confronto. Em cobrança de escanteio, Gustavo Henrique desviou pro meio da área, e o camisa 27 apenas escorou para o fundo da rede.

O Rubro-negro mantinha a posse de bola e buscava quebrar a retranca são-paulina, mas quem chegou ao segundo gol foram os donos da casa. Em saída de bola errada de Hugo, Daniel Alves recuperou a bola e tocou para Pablo. Na frente do gol, o camisa 9 apenas estufou a rede e correu para o abraço. Resultado final: São Paulo 2 x 1 Flamengo

Flamengo conquista o bicampeonato

Embora o confronto entre São Paulo e Flamengo tivesse encerrado, o jogo no Beira-rio ainda mantinha a bola rolando. A derrota dava o título ao Rubro-negro, mas se o Inter vencesse o jogo contra o Corinthians, venceria a competição.

Logo depois do jogo, o elenco flamenguista acompanhou o jogo no Rio Grande do Sul e após o apito final, comemoram o oitavo título do Brasileirão, sendo o segundo consecutivo.

Rogério Ceni campeão no Morumbi

Um fato que não é rotineiro na história do futebol, é Rogério Ceni ser campeão dentro do Morumbi. No entanto, com a camisa de outro time, sem ser o São Paulo, esta foi a primeira vez.

Contratado em novembro pelo Rubro-negro, Rogério Ceni chegou diante de muita expectativa na equipe carioca. Os resultados abaixo do esperado geraram desconfiança do torcedor, além das eliminações na Copa do Brasil e Libertadores.

Entretanto, com o Brasileirão mais disputado rodada após rodada, o Flamengo engatou cinco jogos sem perder na reta final da competição e viu a chance de título se aproximar. A vitória diante do Inter na 37ª rodada concretizou o que a equipe planejava e o time de Ceni chegou a última rodada dependendo apenas de si.

Embora o revés não fosse o resultado esperado, o empate entre Inter e Corinthians culminou no título dos cariocas, que permaneceram com 71 pontos, enquanto os Colorados foram para 70.

