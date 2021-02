Gabigol chega a 100 jogos no Flamengo neste domingo; veja os números

No Flamengo desde janeiro de 2019, Gabigol chegará a uma marca importante com a camisa do clube neste domingo (14). Em confronto contra o Corinthians, no Maracanã, o atacante entrará em campo pela centésima vez com o uniforme rubro-negro. Com um pouco mais de dois anos na equipe carioca, o camisa 9 já conseguiu escrever seu nome na história e é ídolo de toda uma nova geração.

Gabigol chegou ao Flamengo sob muita expectativa da torcida, logo depois de ser o artilheiro do Brasileirão de 2018. No entanto, nem o mais otimista dos flamenguistas esperava uma relação tão promissora como se tornou. Em suas 99 partidas até então, o atacante já balançou as redes 68 vezes, sendo que dois destes gols garantiram a taça da Libertadores de 2019 para o clube.

Isso porque na final do torneio continental contra o River Plate, a equipe carioca perdia o confronto por 1 a 0 até os 89 minutos da etapa regulamentar. No entanto, com dois tentos de Gabigol nos minutos finais, o Flamengo virou a partida e conquistou seu segundo título da Libertadores.

Títulos de Gabigol no Flamengo

Além da conquista da Libertadores, Gabigol teve muitos outros troféus para comemorar nessa sua passagem pelo Flamengo. No total, o atacante conquistou até então nove títulos com a camisa rubro-negra.

Taça Rio: 2019

Campeonato Carioca: 2019, 2020

Copa Libertadores da América: 2019

Campeonato Brasileiro: 2019

Supercopa do Brasil: 2020

Recopa Sul-Americana: 2020

Taça Guanabara: 2020

Números de Gabigol

Embora tenha sido o protagonista do título da Libertadores, inclusive sendo o artilheiro do Flamengo na competição, Gabigol teve participação direta em todas as conquistas. No Campeonato Brasileiro, Supercopa e Carioca 2020, também balançou as redes e venceu a artilharia dos campeonatos.

Além dos 68 gols, o atacante soma então 23 assistências com a camisa rubro-negra. O atleta leva, em média, cerca de 94 minutos para balançar as redes ou dar um passe para gol. E, em toda sua trajetória no Flamengo até aqui, já levou 26 cartões amarelos e dois vermelhos. Por fim, das 99 partidas, em 93 o camisa nove começou jogando e em apenas seis saiu do banco.

Status de ídolo do Flamengo

Os bons desempenhos fizeram o atacante cair na graça dos torcedores, principalmente das crianças. Sempre com comemorações marcantes e cortes de cabelos diferenciados, o Flamengo investiu na imagem do atleta, que chegou a ter um boneco comercializado. A frase “hoje tem gol do Gabigol”, também é outra marca do jogador e tornou-se tradicional entre os torcedores e até rivais, que imitam a comemoração e seus gestos.

Embora a atual temporada não seja das melhores da carreira do atacante, Gabigol já balançou as redes 12 vezes neste Campeonato Brasileiro. No domingo (14), ele terá a oportunidade de novamente dar alegrias aos torcedores flamenguistas. Isso porque em seu jogo de número 100, o clube enfrenta o Corinthians, no Maracanã, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. E, em caso de vitória, o clube pode assumir a liderança do Brasileiro, se o Internacional não vencer seu confronto.