Gabigol zoa com Galhardo após título; entenda a treta

Logo depois de ser campeão do Campeonato Brasileiro 2020, nesta quinta-feira (25), Gabigol apareceu ao lado de Willian Arão em uma transmissão ao vivo no Instagram, direto do gramado do Morumbi, para provocar o atacante do Internacional, Thiago Galhardo. Bicampeão brasileiro com o Flamengo, o camisa 9 zoou o atacante do time gaúcho de ter conquistado o vice-campeonato e de não ter sido artilheiro da competição.

No vídeo, Gabigol então diz à Galhardo: “”Seu Galhardo, seu moleque! ‘Cê’ tem que respeitar, garoto. Olha aqui pra você, ó. Cheira aqui, garoto (mostra a medalha). Seu moleque! Não foi campeão e não foi artilheiro”.

Em seguida, o volante Willian Arão ainda acrescenta. “O recado tá dado, o recado tá dado”, disse o atleta, que não atuou no confronto devido a uma lesão no dedo do pé.

"CHEIRA AQUI SEU MOLEQUE" GABIGOL PARA O GALHARDO, ÍDOLO DEMAIS pic.twitter.com/qjeOab8GMn — DIDICO DA MIMOSA (@didicodamimosa) February 26, 2021

Entenda a treta entre Gabigol e Galhardo

Ainda no primeiro turno, Internacional e Flamengo se enfrentaram no Beira-rio, em duelo que terminou empatado em 2 a 2. Galhardo foi um dos autores do gol Colorado na partida. No entanto, no fim de janeiro, logo depois de vencer o clássico contra o Grêmio, o atacante do Inter apareceu em uma live para comemorar o triunfo e brincou com os dedos no nariz.

Alguns torcedores flamenguistas, interpretaram a ação de Galhardo como estivesse fazendo alusão ao “cheirinho“. A zoação é comum entre torcedores rivais da equipe carioca, sempre que o clube não conquista um título.

O que é o “cheirinho”?

Há alguns anos, os flamenguistas criaram a expressão cheirinho para representar a ideia de que o clube ganharia um título próximo, e por isso, sentiam o cheiro da conquista. No entanto, os torcedores não contavam com alguns fracassos do clube.

Diante deste cenário, os rivais começaram então a zoar com o Rubro-negro, toda vez que o clube perdia algum campeonato. A brincadeira tornou-se comum com os flamenguistas, e Galhardo aproveitou o embalo para zoar com o Flamengo, que na época, não era líder do Brasileirão.

“Aqui é cheiro de taça”

Logo depois da explicação do que é o “cheirinho”, voltamos ao conflito entre Gabigol e Galhardo. Como o atacante Colorado zombou da equipe carioca, o camisa 9 Rubro-negro aproveitou a conquista para dar o troco no jogador.

Em outra live, mas dessa vez em seu perfil, Gabigol voltou a zombar de Galhardo e disse: “Thiago Galhardo, Thiago Galhardo… Ele meteu o cheirinho pra nós. O que que Thiago Galhardo ganhou? Não ganhou nada!

Logo depois, o meia Diego, um dos capitães do Flamengo, completou. “Aqui é cheiro de taça”.

“Thiago Galhardo meteu um cheirinho pra nós. O que o Thiago Galhardo ganhou? Não ganhou nada.” Gabigol. pic.twitter.com/6rPmXdNdZR — Planeta do Futebol 🌎 (@futebol_info) February 26, 2021

Nem Galhardo e nem Gabigol venceram a artilharia

Além de não ganhar o Brasileirão, Galhardo também não venceu a disputa dos artilheiros do campeonato, assim como Gabigol. O Colorado estava empatado com Marinho, Claudinho e Luciano, todos com 17 gols. No entanto, tanto o atacante Tricolor, quanto o meia do Massa Bruta, marcaram na última rodada e chegaram a 18 bolas na rede, vencendo a premiação.

