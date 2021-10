Jogo do Flamengo hoje x Athletico ao vivo e horário – 20/10

Em disputa por uma vaga na decisão da Copa do Brasil 2021, Athletico PR e Flamengo fazem nesta quarta, 20, a partida de ida da semifinal do torneio. O primeiro embate ocorre na casa do Furacão, a Arena da Baixada, a partir das 21h30, com transmissão ao vivo. Saiba então onde assistir o jogo do Flamengo hoje x Athletico.

Onde assistir jogo do Flamengo hoje x Athletico?

O jogo Flamengo hoje x Athletico, 20/10, terá transmissão da TV aberta pela Globo, que exibe o confronto para a maior parte de sua rede. No entanto o torcedor também poderá assistir a partida ao vivo pelo SporTV ou Premiere, canal pay-per-view que exibe então as algumas partidas do campeonato.

Horário: 21h30 (horário de Brasília)

Data: 20 de outubro 2021

Local: Arena da Baixada – Curitiba (PR)

Onde assistir jogo do Athletico e Flamengo hoje ao vivo: Globo, SporTV e Premiere

Como as equipes chegam para a partida?

O Athletico chega à semi vindo de três jogos sem vitórias na temporada. Perdeu dois e empatou um nas últimas três rodadas do Campeonato Brasileiro. Na Copa do Brasil, título que conquistou em 2019, o Furacão eliminou o Santos nas quartas de final, mas agora reencontra o Flamengo, algoz da decisão de 2013.

Por outro lado, o Rubro-negro carioca eliminou o Grêmio nas quartas de final e chega ao duelo vindo de empate diante do Cuiabá. No entanto, o time de Renato Gaúcho está invicto há oito jogos nesta temporada e venceu a equipe paranaense no último duelo entre ambos pelo Campeonato Brasileiro 2021, por 3 a 0.

Relembre o último jogo entre Athletico e Flamengo:

Qual a provável escalação do jogo?

De olho na vaga à final da Copa do Brasil 2021, os treinadores de Athletico e Flamengo vão ao jogo de hoje com o que de melhor possuem no elenco. O triunfo no confronto de ida pode dar uma maior tranquilidade para a equipe vencedora na partida de volta, por isso, o jogo é de extrema importância. Veja abaixo as escalações:

Flamengo: Diego Alves; Isla, Rodrigo Caio, Gustavo Henrique, Filipe Luis; Willian Arão, Vitinho (Diego), Andreas Pereira; Everton Ribeiro, Michael e Gabigol.

Athletico-PR: Santos; Pedro Henrique, Thiago Heleno e Zé Ivaldo; Marcinho, Erick, Léo Cittadini e Abner; Terans, Nikão e Renato Kayzer.

O torcedor pode assistir o jogo do Athletico e Flamengo ao vivo hoje, mas pela Globo (exceto MG e CE), SporTV e Premiere.

LEIA TAMBÉM

+ O que são e como comprar os Fan Tokens do Flamengo?