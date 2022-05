Jorge Jesus no Flamengo em 2022? Treinador dá sinal que volta

O técnico português Jorge Jesus pode estar de volta ao Flamengo em 2022. Para a alegria dos torcedores do Rubro-Negro, o comandante fez questão de mostrar todo o seu desejo de retornar ao clube ainda este ano, além de indicar um prazo para as negociações entre as duas partes acontecerem. Entenda a possibilidade de Jorge Jesus no Flamengo e relembre os melhores momentos do português.

Jorge Jesus no Flamengo em 2022?

A volta de Jorge Jesus pode estar mais próxima do que nunca para a alegria dos flamenguistas, depois de quatro títulos e duas temporadas de glórias que ficaram guardados na memória.

Jesus está de férias no Brasil desde o dia 29 de abril, especificamente no Rio de Janeiro, onde construiu uma história no clube de maior torcida do país.

Na manhã desta quinta-feira, o jornalista Renato Maurício Prado, do portal UOL Esportes, publicou a entrevista que o treinador lhe concedeu enquanto assistam ao confronto entre Talleres e Flamengo pela Libertadores. O português não escondeu o desejo de voltar ao time, indicando até mesmo um prazo para a Diretoria.

Confira o trecho extraído da entrevista do técnico para o jornalista.

“Quero voltar, sim. Mas não depende só de mim. Posso esperar até pelo menos o dia 20. Depois disso, tenho que decidir minha vida”.

Esse time ainda mexe comigo. Me incomoda vê-lo em dificuldades. Tenho certeza de que se eu estivesse continuado teríamos conseguido uma longa hegemonia por aqui. Estávamos bem à frente dos demais”.

Porém, de acordo com o portal Globo Esporte, a Diretoria do Flamengo confirma a sequência do trabalho de Paulo Sousa, comandante português, e não quer trocar de técnico neste momento.

No fim de 2021, após deixar o Benfica, JJ recebeu sondagens do próprio Flamengo, mas disse não para a possibilidade. Desde então, segue sem clube. Agora, resta saber quais serão os próximos capítulos desta novela.

De um lado, torcedores que mostram grande satisfação em ver o Mister no comando do seu clube do coração, enquanto a Diretoria confia no trabalho do atual técnico, mas que não mostra grandes resultados.

Passagem de Jorge Jesus no Flamengo

Jorge Jesus chegou ao Flamengo em 2019, depois de uma temporada no Al Hilal, da Arábia Saudita. De início, seu trabalho levantou questionamentos por parte de torcedores e até mesmo da imprensa. Porém, não demorou para seguir o rumo até as vitórias.

Foram 57 jogos no comando técnico do Flamengo, contabilizando 43 vitórias, 4 derrotas e 10 empates, de acordo com números do portal de estatísticas SofaScore, com aproveitamento de 81.3%. Foram 129 gols marcados e apenas 47 sofridos.

Em sua passagem, Jorge Jesus ajudou o time a levantar 5 taças, incluindo a do Campeonato Carioca, Campeonato Brasileiro, Libertadores, Supercopa do Brasil e a Recopa.

Em 2019, o Flamengo chegou até a final da Libertadores para enfrentar o River Plate, da Argentina. Disputando em Lima, no Peru, o elenco argentino saiu na frente, mas Gabriel Barbosa, o Gabigol, virou a partida por 2 a 1 nos acréscimos. O clube chegou até o Mundial, mas perdeu para o Liverpool na final.

Relembre os melhores momentos do título da Libertadores do Flamengo em 2019, sob o comando de JJ.

Carreira de Jorge Jesus

Jorge Jesus, ou Jorge Fernando Pinheiro de Jesus, nasceu em Amadora, Portugal, onde começou a trabalhar no futebol desde muito cedo. O primeiro desafio foi o Amora, em Setúbal, em 1989, onde ficou por quatro anos.

Depois, treinou Felgueiras, União Madeira, CF Estrela, Vitória FC, Vitória SC, Moreirense, União Desportiva de Leiria, Belenenses e o Braga.

Seu desempenho chamou a atenção de grandes times como o Benfiac, em 2009, e o Sporting, em 2015. Três anos depois, ele decidiu dar uma chance para uma nova experiência e seguiu até a Arábia Saudita para treinar o Al-Hilal, onde acumulou 20 jogos com quinze vitórias, quatro empates e uma derrota.

Em 2019, chegou ao Flamengo pronto para fazer história, tornando-se um dos mais vitoriosos treinadores atuais do time, com cinco títulos.

No finalzinho de 2020, retornou ao Benfica após proposta do próprio Presidente do time. No fim de 2021, desligou-se do clube.

Em sua prateleira de conquistas, Jorge Jesus contabiliza 3 taças do Campeonato Português, 6 prêmios da Taça da Liga Portuguesa e 1 da Supertaça de Portugal. Em segundo lugar, o treinador foi vitorioso pelo Flamengo por um ano, tendo conquistado 1 Campeonato Brasileiro, 1 taça da Libertadores, 1 também da Recopa e Supercopa do Brasil.

Por fim, ganhou 1 título da Supertaça de Portugal com o Sporting e uma Saudi Super Cup com o Al Hilal.