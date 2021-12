Jorge Jesus pode voltar ao Flamengo? Português é favorito da torcida

Mesmo depois de dois anos, a torcida do Flamengo ainda considera Jorge Jesus, ex-técnico do Rubro-Negro em 2019 e 2020, a escolha perfeita para o comando do clube em qualquer que seja a ocasião. No entanto, o português está no Benfica neste momento, enquanto os brasileiros passam por complicado momento na temporada sem títulos, Entenda se realmente Jorge Jesus pode voltar ao Flamengo e qual a situação do comandante.

Jorge Jesus no Flamengo? Saiba se técnico pode voltar ao clube carioca

Para a tristeza da torcida, o retorno de Jorge Jesus ao Flamengo neste momento é improvável. Isso porque, treinando o Benfica desde agosto de 2020, o profissional disputa o Campeonato Português onde é favorito ao título na temporada e também a Champions League, brigando por uma vaga nas oitavas de final com o Barcelona.

Além disso, o contrato de Jesus com o Benfica é válido até junho do ano que vem, ou seja, é pouco provável que o comandante deixe a Europa antes mesmo de seu vínculo acabar.

No entanto, o jornal português Correio da Manhã noticiou que o cargo de JJ está ameaçado por conta de seus últimos resultados em campo, plantando a dúvida se o presidente Rui Costa iria ou não renovar o contrato. Se for eliminado da Champions, a pressão aumenta.

Se depender da torcida do Flamengo, Jorge Jesus é o favorito para comandar o Flamengo no ano que vem. Renato Gaúcho, ex-técnico, foi desligado do time carioca na última segunda-feira, 29 de novembro, após a derrota para o Palmeiras na final da Copa Libertadores da América em Montevidéu, no Uruguai.

Jorge Jesus saiu do Benfica?

Não, o técnico Jorge Jesus não saiu do Benfica. O comandante continua na equipe portuguesa até junho de 2022, quando termina o seu vínculo oficialmente com o time de Lisboa.

É evidente que a continuação do trabalho de Jesus no Benfica depende dos seus resultados em campo. Favorito na briga pelo título do Campeonato Português, o técnico precisa levar o elenco até a parte de cima da tabela e vencer os seus confrontos.

Enquanto isso, na Champions League, se o time cair na fase de grupos ou até mesmo seguir para a Liga Europa, Jorge Jesus pode ter problemas com a diretoria e, principalmente, com a torcida.

Relembre a passagem de Jorge Jesus pelo Flamengo

O profissional de 67 anos transferiu-se do Al Hilal, da Arábia Saudita, para o Flamengo em 2019, onde conquistou instantaneamente os torcedores.

Ao todo, JJ disputou 49 jogos ao todo de acordo com dados do Transfermarket, sendo trinta e sete vitórias, sete empates e somente cinco derrotas entre Brasileirão, Campeonato Carioca, Libertadores Copa do Brasil e Mundial de Clubes.

Em 2019, o Flamengo alcançou a final da Libertadores em campanha extraordinária. Contra o River Plate em dois gols de Gabriel Barbosa, conquistou o bicampeonato em sua história. O time chegou a disputar o Mundial, mas foi derrotado pelo Liverpool.

Além disso, Jorge Jesus também faturou em sua passagem pelo Brasil o título do Campeonato Brasileiro, Supercopa do Brasil e Recopa.

Relembre a seguir a conquista do Flamengo na Libertadores em 2019 contra o River Plate.

