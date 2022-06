Novo técnico do Flamengo em 2022: aqui estão 4 possíveis substitutos

Após anotar a segunda derrota seguida no Brasileirão, para o Fortaleza e RB Bragantino, o português Paulo Sousa não deve continuar no comando do Flamengo pelo resto da temporada. Alguns nomes estão livres no mercado, enquanto outras possibilidades ainda serão estudadas. Mas quem pode ser o novo técnico do Flamengo em 2022?

Quem vai ser o novo técnico do Flamengo? Paulo Sousa será desligado do clube

O português Paulo Sousa, contratado em dezembro do ano passado, não deve continuar no comando técnico do Flamengo, informou o portal GE na manhã desta quinta-feira, 9 de junho. Após a derrota por 1 a 0 para o RB Bragantino na 10ª rodada do Brasileirão, a Diretoria do Rubro-Negro decidiu que não há possibilidades de continuar o trabalho do português e, por isso, estuda novas possibilidades para a vaga.

O contrato de Paulo Sousa com o Flamengo é de dois anos. Porém, de acordo com informações do UOL Esportes, quem decidir encerrar o vínculo terá de pagar R$7,7 milhões em multas. Por isso, o clube ainda pensa nas probabilidades que tem para novos profissionais.

O próximo compromisso do Flamengo é no sábado, 11 de junho, contra o Internacional, em Porto Alegre. É provável que o técnico português ainda esteja no comando do rubro-negro porque não há técnico interino no time.

Paulo Sousa contabiliza até aqui, desde dezembro de 2021, o total de 19 vitórias, 7 empates e 6 derrotas.

Cuca novo técnico do Flamengo?

Um dos nomes mais cotados para ser o novo técnico do Flamengo é Cuca. Desde que deixou o comando do Atlético Mineiro em dezembro de 2021, após ser campeão da Copa do Brasil, Campeonato Mineiro e Brasileirão, o técnico está sem trabalho.

Entretanto, a opção de não assinar com um novo time partiu do próprio comandante, que preferiu tirar um tempo para si para curtir com a família.

Cuca já tem uma passagem pelo Rubro-Negro na carreira, de dezembro de 2008 até julho de 2019, mas não ganhou títulos. Ele é um dos mais experientes treinadores do futebol brasileiro, com passagens por Palmeiras, Cruzeiro, Shandong, da China, Santos, Fluminense, Grêmio, São Paulo, Paraná, Criciúma, Botafogo, Coritiba e muitos outros.

Juan Pablo Vojvoda é favorito para o Flamengo

O argentino Vojvoda é o atual comandante do Fortaleza, mas nos últimos dias viu o seu nome ligado ao do Flamengo com a possibilidade de demissão de Paulo Sousa.

Juan está no clube cearense desde maio de 2021. Até aqui, já faturou uma Copa do Nordeste com o elenco, além do belíssimo desempenho e o trabalho contínuo com a equipe.

Torcedores do Flamengo nas redes sociais mostraram a satisfação em ter o argentino como novo técnico, mas a situação não é tão fácil como parece. A multa, entretanto, é de R$7,3 milhões, segundo o portal Bola Vip, o que também não deve ser fácil para o clube carioca que vive uma situação complicada também fora de campo.

Sylvinho está livre no mercado

Depois de um trabalho não muito satisfatório no Corinthians, Sylvinho está livre no mercado. Ainda não há notícias de que o brasileiro possa de fato assumir o clube, mas como está sem clube, pode existir a possibilidade de contato.

O comandante assumiu o Timão em maio de 2021, quando seguiu até fevereiro de 2022, antes do português Vitor Pereira assumir o clube. A parceria entre Sylvinho e o Corinthians não foi satisfatória e o time preferiu desliga-lo do comando após inúmeras derrotas e a eliminação precoce na Sul-Americana.

Sylvinho já passou por Lyon e foi técnico adjunto da Seleção Brasileira.

Fábio Carille segue sem clube

Ex-comandante do Athletico, Fábio Carille está sem clube neste momento e pode pintar no Flamengo se de fato houver conversas entre os dois lados.

Carille começou a carreira de técnico como treinador adjunto no Corinthians em 2008. Desde então, se aventura no meio do futebol entre as equipes brasileiras. O seu primeiro trabalho foi no próprio alvinegro, em 2017. O resultado foi satisfatório, mas Fabio foi desligado em maio de 2018.

Depois, passou por Al-Wahda, Ittihad, Santos e o Athletico em 2022. Em sua prateleira de troféus tem três Campeonatos Brasileiros com o Timão, a Copa do Brasil em 2008/09 e a Recopa em 2012.