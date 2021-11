Onde assistir jogo do Flamengo x Atlético GO hoje ao vivo e horário (5/11)

Flamengo e Atlético GO se enfrentam nesta sexta-feira, 5, a partir das 21h30, em partida atrasada da 19ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. O duelo será realizado no Estádio do Maracanã, mas com transmissão na TV fechada. Saiba então onde assistir jogo do Flamengo x Atlético GO hoje, ao vivo.

Onde assistir jogo do Flamengo x Atlético GO hoje?

O jogo do Flamengo x Atlético GO hoje ocorre a partir do horário das 21h30 e não terá transmissão da TV aberta. No entanto, o torcedor poderá assistir ao vivo a partida pelo Premiere, canal pay-per-view do Campeonato Brasileiro da Série A e B 2021.

Data: 5 de novembro 2021

Local: Estádio do Maracanã – Rio de Janeiro (RJ)

Horário: 21h30 (horário de Brasília)

Onde assistir jogo do Flamengo hoje: Premiere

Como as equipes chegam ao jogo?

Logo depois deempatar com o Athletico PR em sua última partida, o Flamengo perdeu a oportunidade de se aproximar do líder Atlético MG. O Rubro-negro está na terceira posição do campeonato, com 50 pontos, a 12 do Galo.

Ainda em busca do título, a equipe de Renato Gaúcho precisa agora do triunfo para assumir o 2º lugar e manter viva a chance de título.

Por outro lado, o Atlético GO perdeu na última rodada, mas segue no meio da tabela. O Dragão é o atual 11º colocado, com 37 pontos, mas a vitória na partida atrasada pode levar a equipe goiana ao oitavo lugar da classificação, de olha nas vagas para a próxima Libertadores.

Qual a provável escalação de Londrina e Cruzeiro?

Em busca da vitória, os dois clubes devem ir a campo com o que de melhor possuem no elenco. A partir então do horário das 21h30, a bola rola para o jogo do Flamengo e Atlético GO hoje, que o torcedor pode assistir hoje na tv fechada. Confira abaixo, quais os prováveis times para o duelo:

Flamengo: Diego Alves; Isla, Rodrigo Caio (Gustavo Henrique), David Luiz (Léo Pereira) e Ramon; Willian Arão, Andreas Pereira e Everton Ribeiro; Bruno Henrique, Michael e Gabigol.

Atlético GO: Fernando Miguel; Dudu, Wanderson, Éder e Igor Cariús; Marlon Freitas, Willan Maranhão, Gabriel Baralhas (Zé Roberto) e João Paulo; André Luís e Janderson.

LEIA TAMBÉM

+ Flamengo pode perder pontos no Brasileirão? Entenda a polêmica