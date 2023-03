Quando é o próximo jogo do Flamengo em 2023?

Flamengo vai disputar a final do Campeonato Carioca no mês de abril

O Flamengo venceu o Vasco na semifinal e agora vai disputar a final do Campeonato Carioca de 2023. O time enfrenta o Fluminense em dois jogos, ambos no Maracanã. Saiba qual a data do próximo jogo do Flamengo.

Quando o Flamengo vai jogar?

Flamengo e Fluminense farão a final do Campeonato Carioca. O Maracanã será o palco dos duelos de ida e de volta do clássico. No dia 01 de abril às 20h30 (horário de Brasília), os noventa minutos iniciais da decisão serão jogados. O primeiro confronto é de mando do Mengão.

A volta ocorre no dia 09 de abril, também no Maraca às 18h (horário de Brasília). Caso haja empate no placar agregado o jogo será resolvido nas penalidades máximas.

É a quarta vez seguida que Fla e Flu decidirão o campeonato estadual. O retrospecto é melhor para o time da Gávea: 2 títulos contra 1 do rival das Laranjeiras.

Na Taça Guanabara deste ano o Tricolor levou a melhor. Venceu a equipe de Vítor Pereira por 2 a 1 e ficou com o troféu.

A final será transmitida pela Band, Bandsports, Bandplay e DaleApp.

Quando o Rubro-Negro joga na Libertadores?

O Fla é o atual campeão da Libertadores. Conquistou o tricampeonato após vencer o Athletico-PR por 1 a 0. O dia 29 de outubro de 2022 está eternizado na história do clube.

O rubro-negro quer a quarta estrela. Porém, para ir em busca da “Glória Eterna” precisa aguardar o sorteio da fase de grupos que ocorrerá somente no dia 27 de março.

Calma torcedor, já tem data para o Mengão estrear no torneio. O sonho do tetra iniciará entre os dias 4 e 6 de abril.

Quando o Flamengo joga pela Copa do Brasil?

A Copa do Brasil é outro troféu que está no Ninho do Urubu. Após vencer o Corinthians nos pênaltis o Rubro-Negro conquistou seu tetracampeonato do torneio nacional.

A estreia do atual campeão deve acontecer entre os dias 12 e 26 de abril com adversário que ainda será definido. O oponente será conhecido apenas no sorteio a ser realizado também no próximo dia 27.

Quantos Mundiais o Flamengo tem?

Quando estreia no Brasileirão?

Rumo ao enea. Campeão Brasileiro em 2020. A saga em busca do troféu tem seu primeiro episódio contra o Coritiba, em casa.

A partida ainda não tem data e horário definidos. Porém, a probabilidade é que ocorra no domingo, 16 de abril.

Ainda no próximo mês o time do Ninho do Urubu tem mais 2 compromissos pelo Brasileirão: Medirá forças contra o Internacional, fora de casa e o clássico com o Botafogo. No tradicional duelo, o mando é do rubro-negro.

Quantos Mundiais o Flamengo tem?