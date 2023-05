Quando foi o último gol do Gabigol pelo Flamengo?

Confira os números do Gabigol no Flamengo. Foto: Reprodução Gilvan de Souza / CRF

Confira os números do atacante do Rubro-Negro na temporada

O Flamengo disputa a Copa do Brasil, Libertadores e o Brasileirão da Série A na temporada. Com Jorge Sampaoli no comando, o time tem um dos melhores elencos do futebol brasileiro. Gabigol é principal atacante do clube, mas passou grande jejum de gols nos últimos dias. Saiba quando foi o último gol marcado pelo jogador.

Gabriel Barbosa, o Gabigol, veste a camisa do Mengo desde 2019, quando saiu do Santos.

Último gol do Gabigol foi na Copa do Brasil

O último gol de Gabigol no Flamengo foi contra o Maringá, pela terceira fase da Copa do Brasil, de pênalti no jogo de volta na quarta-feira, 26 de abril, no Maracanã. O Rubro-Negrou goleou o clube paranaense por 8 a 2 e se classificou para as oitavas de final.

No entanto, o último gol de Gabriel Barbosa com a bola rolando foi no dia 29 de janeiro de 2o23, contra o Palmeiras na final da Supercopa do Brasil, em Brasília. Gabi marcou dois gols, um de pênalti e outro no segundo tempo com a bola rolando no tempo regular.

Desde então, o jogador vive uma "seca" em campo.

A temporada não tem sido das melhores para o atacante, que tem apenas 11 gols marcados em 23 partidas pelo Flamengo. No fim do ano passado, o atacante trocou a camisa 9 pela 10, tornando maior a pressão por parte da torcida.

No último domingo, 30 de abril, o Flamengo perdeu o clássico para o Botafogo no Brasileirão. Ao fim da partida, os torcedores gritaram das arquibancadas do Maracanã contra o atacante, reclamando e cobrando até mesmo do peso do jogador.

O fato de Gabigol perder chances claras de gol também incomoda a torcida do Rubro-Negro. Nas rede sociais, torcedores fazem questão de demonstrar a insatisfação com o camisa 10.

Após a derrota do Flamengo para o Botafogo, um torcedor rubro-negro saiu muito irritado com o resultado da partida, e criticou bastante o Gabigol: “Dez chances para fazer um gol” pic.twitter.com/OeAHkfjnQl — Jaq Jesuss (@jaqjesuss) April 30, 2023

Quantos gols o Gabigol tem na carreira?

Em toda a sua carreira como jogador, Gabriel Barbosa tem 234 gols marcados em 472 jogos, de acordo com dados do portal de estatísticas O Gol.

O atacante começou nas categorias de base até subir para o profissional. Em 2016 foi vendido para a Inter de Milão, mas não brilhou na Europa. Gabi também passou pelo Benfica, onde marcou só um gol. Voltou ao Santos em 2018, onde permaneceu por um ano.

Em 2019, assinou com o Flamengo onde permanece até hoje. Mesmo com as duras críticas, Gabigol é querido pelos torcedores.

