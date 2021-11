Sem Renato Gaúcho, conheça o técnico interino do Flamengo

Depois de anunciar a demissão de Renato Gaúcho na segunda-feira, 29 de novembro de 2021, o Flamengo comunicou que Maurício Souza, auxiliar permanente da comissão do clube, será o técnico interino do Flamengo nas últimas quatro partidas do Campeonato Brasileiro.

Ele estará à beira do campo nos duelos contra o Ceará (hoje), Sport, Santos e Atlético-GO, jogos sem muita ambição para o Mengão, já que as chances de título são baixíssimas. Com isso, confira quem é o técnico interino do Flamengo:

Quem é Maurício Souza, técnico interino do Flamengo?

Maurício Ferreira de Souza tem 47 anos de idade e é, no momento, auxiliar técnico permanente da comissão do Flamengo. Com várias passagens pelas categorias de base do clube, ele era treinador do sub-20 quando, após sete títulos conquistados, foi promovido na metade deste ano ao seu atual cargo.

Também conhecido como “Mauricinho”, o treinador já comandou o time, interinamente, 16 vezes, com um desempenho de 11 vitórias, três empates e duas derrotas em partidas do Campeonato Carioca e da Copa do Brasil. Ele também foi o responsável por lançar ao time profissional alguns atletas como o goleiro Hugo, o zagueiro Natan e o meio-campista João Gomes.

Antes de chegar ao clube, Maurício foi técnico das categorias de base do Botafogo, treinando os times sub-15, sub-17 e sub-20 do Glorioso. Em 2017, ele trocou o Alvinegro pelo atual clube, o Flamengo.

O treinador chegou a ser jogador profissional de futebol do América-RJ durante os anos de 1995 e 1997, mas encerrou a carreira rapidamente por conta de uma lesão séria no joelho.

Agora, Mauricinho tenta reerguer o Rubro-Negro até o final do Brasileirão para confirmar o vice-campeonato e preparar a equipe para o futuro técnico.

O clube carioca deve ir atrás de um novo treinador para a temporada de 2022 e os nomes de Marcelo Gallardo, técnico do River Plate, e Jorge Jesus, ex-Flamengo e atualmente no Benfica, foram pedidos pela torcida nas redes sociais.

