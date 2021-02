Veja os melhores memes da vitória do Flamengo no Brasileirão

O Flamengo é o campeão do Brasileirão 2020. Mesmo depois de ser derrotado pelo São Paulo na noite desta quinta-feira (25) pela 38ª rodada, a última da temporada, o time carioca contou com o tropeço do Internacional diante o Corinthians. Assim, conquistou o seu oitavo título do Brasileiro. Com muitas alegria, flamenguistas comemoraram nas redes sociais, sem deixar de provocar os rivais. Então, confira a seguir os melhores memes da vitória do Flamengo.

Confira os melhores memes do Flamengo

Mesmo derrotado pelo São Paulo por 2 a 1 no Morumbi, o time carioca conseguiu garantir o título do Brasileirão 2020 depois que o Internacional tropeçou contra o Corinthians, ficando no empate sem gols jogando no Beira Rio. Assim, a torcida Rubro-negra não se conteve e fez a festa nas redes sociais na noite desta quinta-feira (25). Com videos e memes, celebraram o Flamengo campeão.

Ser Octacampeão é bom. Agr, ser octacampeão no MORUMBI, é oito patamar. — Milíciano digital (@unindoanacao) February 26, 2021

Provocação ao time do Internacional

Depois de Thiago Galhardo, jogador do Internacional, postar um vídeo provocando a torcida flamenguista sobre o famoso “cheirinho”, os torcedores flamenguistas e até mesmo jogadores, como Gabigol, não perdoaram.

A provocação ao Flamengo começou depois de torcedores rivais ironizarem o time da Gávea por sempre ficar no “cheirinho”, ou seja, chegar perto e nunca conquistar. Mas deste o ano passado, a vida do clube carioca mudou. Confira então os melhores tweets sobre o assunto.

"O QUE O THIAGO GALHARDO GANHOU?": Gabigol voltou a provocar o atacante do Inter! pic.twitter.com/SVd28E8FUg — FOX Sports Brasil (de 🏠) (@FoxSportsBrasil) February 26, 2021

Alguém ajuda o Galhardo acho q ele tá resfriado pic.twitter.com/74q3fQh6bB — FLA DA NAÇÃO (@FlaDaNacao_) February 26, 2021

Internacional empatou com o Corinthians

É claro que não poderiam faltar piadas sobre o fato do time gaúcho não conseguir vencer o Corinthians.

UNIÃO FLARINTHIANS🤝 pic.twitter.com/ZJdNITEnnD — Coluna do Fla | Flamengo (@ColunadoFla) February 26, 2021

INTERNACIONAL MESÁRIO PEGA O TÍTULO OLHA CONFERE E DEVOLVE PRO DONO KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK — Broca (@alexcrfla) February 26, 2021

Flamengo perde para o São Paulo, mas é campeão do Brasileirão 2020