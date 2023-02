VOTAÇÃO: Vítor Pereira deve ser demitido do Flamengo?

Vítor Pereira foi anunciado como o novo técnico do Flamengo em dezembro de 2022. O português deixou o comando do Corinthians após uma boa temporada para assumir o elenco carioca.

O Flamengo perdeu para o Independiente del Valle por 1 a 0 na última terça-feira (21/02) durante o primeiro jogo da final da Recopa Sul Americana. O resultado fez com que torcedores se revoltassem contra o técnico Vítor Pereira, pedindo a saída do português do comando técnico da equipe carioca.

Vítor Pereira deve sair do Flamengo?

O Independiente del Valle recebeu o Flamengo na terça-feira, 21 de fevereiro, no primeiro embate da Recopa, torneio que reúne o campeão da Sul-Americana e o vencedor da Libertadores em jogos de ida e volta.

Carabajal acertou em cheio as redes de Santos no segundo tempo, para o desespero dos torcedores. O jogo aconteceu no Equador, em Quito. Mesmo com a derrota, o segundo jogo ainda será disputado no Maracanã, no Rio de Janeiro.

Além da Recopa, o Flamengo também perdeu a Supercopa do Brasil para o Palmeiras e foi derrotado pelo Al Hilal na semifinal do Mundial de Clubes, garantindo apenas o terceiro lugar da competição da FIFA.

A sequência de resultados ruins fez com que torcedores pedissem a demissão de Vítor Pereira do Flamengo.

Mas você, torcedor, também acha que VP deve ser demitido do Flamengo?

Números de VP no Flamengo

Desde que assumiu o cargo no Flamengo, em dezembro do ano passado, Vítor Pereira perdeu a final da Supercopa do Brasil para o Palmeiras e foi eliminado do Mundial de Clubes na semifinal, ficando em terceiro lugar, após perder para o Al Hilal.

Os números de VP são bastante equilibrados. Ele tem 11 partidas com seis vitórias, dois empates e três derrotas, segundo o portal de estatísticas Transfermarkt. Vítor também comanda a equipe no Campeonato Carioca, onde segue na liderança da Taça Guanabara.

Na torcida do clube, o trabalho de VP é comparado com o também português Paulo Sousa, que treinou o elenco rubro-negro no início da temporada passada e apresentou baixo desempenho.

Paulo teve sete vitórias, dois empates e uma derrota, com a derrota para o Atlético MG na Supercopa do Brasil nos pênaltis.

Quantos Mundiais o Flamengo tem

Torcedores pedem demissão de Vítor Pereira

Bastou uma derrota para o Independiente del Valle na Recopa para os torcedores explodirem com o técnico Vítor Pereira. O acúmulo de derrotas, vexames e desempenhos ruins dentro de campo obrigaram o torcedor a pedir a saída do português nas redes sociais.

Alguns torcedores são diretos e pedem a demissão do comandante, mostrando-se bastante irritados com o trabalho do ex-treinador do Corinthians.

Vítor pereira,meu caro

Ainda não pediu demissão?quer que eu faça isso pra vc?vai lá, é só pedir.#ForaVitorPereira — Yasmin Lindacy (@y_lindacy) February 22, 2023

Vamos perder mais um título para manter o Vitor Pereira? #colunadofla @ColunadoFla #Flamengo — Deivid Azevedo (@Deividwap) February 22, 2023

Outros, inclusive, relembraram a troca de Dorival Junior por Vítor.

Quando se sentir burro, lembre-se que a diretoria do Flamengo trocou o Dorival que ganhou Libertadores e Copa do Brasil no mesmo ano, por Vitor Pereira que não ganhou nada kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk pic.twitter.com/pPz0O18vfn — Patrickˢᵉᵖ 🐏 (@patrovsk) February 22, 2023

Trocaram um dos técnicos mais vencedores da história do Flamengo Por 20 minutos de exibição do time de Vítor Pereira na Copa do Brasil Deveriam pedir perdão ao Dorival Júnior — Nathan Brener (@ntbrener) February 22, 2023

Os pedidos tomara força nas redes sociais depois da derrota para o del Valle.

fora vitor pereira foraaaa pic.twitter.com/dvGWWAjbmB — pabIo (@donpabIito) February 22, 2023

Fora vitor pereira cão diabo peste — ؘ (@jessicxsf) February 22, 2023

O quadrúpede do técnico bota 3 volantes pra garantir 0 x 0 Aí toma um gol. Eu odeio esse técnico. Na boa FORA, VITOR PEREIRA !!!! — ⚫🔴Arnaldo Alonso ⚫🔴 (@ArnaldoAlonso10) February 22, 2023

