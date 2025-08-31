Transmissão ao vivo Liverpool x Arsenal: onde assistir à Premier League hoje

O Liverpool recebe o Arsenal em Anfield neste domingo, 31 de agosto, em um confronto monstruoso entre os dois favoritos ao título da Premier League. A partida em Anfield, em Liverpool, Reino Unido, começa às 12h30 (de Brasília).

Onde assistir Liverpool e Arsenal

Os fãs de futebol podem assistir ao clássico inglês pela ESPN e também na Disney+, a partir das 12h30 (de Brasília). O jogo tem sido disputado nos últimos anos, com o Arsenal invicto nas últimas seis partidas do campeonato contra o Liverpool. No entanto, os Gunners não venceram nas últimas 12 viagens a Anfield, empatando cinco e perdendo sete.

Embora ainda seja cedo na temporada, o confronto deste domingo tem um significado especial. O Liverpool está ansioso para consolidar seu ritmo sob o comando de Slot e demonstrar que o título da temporada passada foi o início de uma nova era. O Arsenal, por sua vez, construiu um elenco capaz de competir em múltiplas frentes e verá um resultado positivo em Anfield como prova de sua evolução.

Com dois técnicos ambiciosos, jogadores em forma no ataque e uma torcida ansiosa em Anfield, o encontro entre Liverpool e Arsenal promete estar entre os jogos de destaque da temporada até agora.

O atual campeão de Arne Slot, o Liverpool, teve um início de temporada complicado, mas encontrou uma maneira de vencer os dois jogos de abertura no final, com a vitória por 3 a 2 sobre o Newcastle, no último minuto, tão impressionante quanto preocupante. Alguns atacantes estrelas desapareceram durante o jogo, já que o Liverpool foi dominado por 10 jogadores na maior parte do tempo, e problemas defensivos semelhantes nas laterais continuam a afetar o controle do Liverpool nas partidas. Ainda assim, eles têm duas vitórias em duas partidas e Hugo Ekitike parece ser o cara.