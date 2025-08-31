Futebol

Transmissão ao vivo Liverpool x Arsenal: onde assistir à Premier League hoje

Os dois times favoritos da Premier League se encontram neste domingo

Escrito por Anny Malagolini
Liverpool x Arsenal Foto: Getty Images

O Liverpool recebe o Arsenal em Anfield neste domingo, 31 de agosto, em um confronto monstruoso entre os dois favoritos ao título da Premier League. A partida em Anfield, em Liverpool, Reino Unido, começa às 12h30 (de Brasília).

Onde assistir Liverpool e Arsenal

Os fãs de futebol podem assistir ao clássico inglês pela ESPN e também na Disney+, a partir das 12h30 (de Brasília). O jogo tem sido disputado nos últimos anos, com o Arsenal invicto nas últimas seis partidas do campeonato contra o Liverpool. No entanto, os Gunners não venceram nas últimas 12 viagens a Anfield, empatando cinco e perdendo sete.

Embora ainda seja cedo na temporada, o confronto deste domingo tem um significado especial. O Liverpool está ansioso para consolidar seu ritmo sob o comando de Slot e demonstrar que o título da temporada passada foi o início de uma nova era. O Arsenal, por sua vez, construiu um elenco capaz de competir em múltiplas frentes e verá um resultado positivo em Anfield como prova de sua evolução.

Com dois técnicos ambiciosos, jogadores em forma no ataque e uma torcida ansiosa em Anfield, o encontro entre Liverpool e Arsenal promete estar entre os jogos de destaque da temporada até agora.

O atual campeão de Arne Slot, o Liverpool, teve um início de temporada complicado, mas encontrou uma maneira de vencer os dois jogos de abertura no final, com a vitória por 3 a 2 sobre o Newcastle, no último minuto, tão impressionante quanto preocupante. Alguns atacantes estrelas desapareceram durante o jogo, já que o Liverpool foi dominado por 10 jogadores na maior parte do tempo, e problemas defensivos semelhantes nas laterais continuam a afetar o controle do Liverpool nas partidas. Ainda assim, eles têm duas vitórias em duas partidas e Hugo Ekitike parece ser o cara.

Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista com ampla experiência em produção de conteúdo digital e SEO. Atuou em redações como Campo Grande News, Correio do Estado e Midiamax, faz a estratégia editorial do portal DCI, com foco em audiência orgânica e conteúdo de autoridade.

Você pode gostar também

Onde vai passar o jogo do Flamengo x Grêmio e escalação hoje no Maracanã

Jogo do PSG hoje na Cazé TV: assistir Toulouse x PSG na La Ligue

Ao vivo: onde assistir o jogo do Sporting x Porto no português hoje

Ao vivo: onde assistir Manchester United x Burnley na Premier League hoje

Ao vivo: onde assistir o jogo do Lecce e Milan no Italiano hoje

Onde assistir jogo do Al Nassr x Al Taawon no Saudita de hoje ao vivo

Este site usa cookies para melhorar sua experiência. Vamos supor que você esteja de acordo com isso, mas você pode optar por não participar, se desejar. Aceito Mais detalhes