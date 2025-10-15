Futebol

Transmissão do jogo do Cruzeiro, escalação e palpite (15/10/25)

Galo busca ajustar defesa desfalcada, enquanto Cruzeiro aposta no retorno de titulares para tentar vitória no clássico mineiro desta quarta-feira (15)

Escrito por Anny Malagolini
Transmissão do jogo do Cruzeiro Foto: Getty Images

Nesta quarta, 15 de outubro, Cruzeiro e Atlético-MG entram em campo pela 28ª rodada do Brasileirão, na Arena MRV, casa do Galo. O jogo será a partir das 21h30 (horário de Brasília), e contará com transmissão ao vivo.

O jogo do Cruzeiro e Atlético-MG hoje, 15, vai passar na TV Globo Minas, e também terá transmissão ao vivo pelo Premiere. Para assistir online, o torcedor pode acessar o Premiere através do serviço de streaming Globoplay. É necessário ser assinante do Premiere ou adquirir o pacote específico que inclui o canal. Após o login no Globoplay, vá à seção “Agora na TV” e selecione o canal Premiere para acompanhar a partida.

Quem vai ser escalado pelo Cruzeiro e Atlético-MG

O técnico Jorge Sampaoli enfrenta um desafio e tanto para montar o sistema defensivo atleticano. Com várias ausências, o treinador argentino deve apostar em uma zaga inédita formada por Saravia, Ruan Tressoldi e Iván Román. O jovem Vitão, da base, surge como opção caso Sampaoli opte por reforçar o setor.

No meio, Fausto Vera e Gabriel Menino devem ter a responsabilidade de dar equilíbrio entre marcação e saída de bola, enquanto Bernard e Guilherme Arana prometem ser as válvulas de escape pela esquerda. A principal dúvida está no ataque: Rony, que ainda se recupera fisicamente, pode dar lugar a Biel.

Provável Atlético-MG: Everson; Saravia, Ruan Tressoldi e Iván Román (Vitão); Scarpa, Fausto Vera, Gabriel Menino, Bernard e Guilherme Arana; Dudu (Hulk) e Rony (Biel).

Do outro lado, o técnico Leonardo Jardim comemora o retorno de três titulares importantes: William, Lucas Romero e Kaio Jorge voltam após cumprirem suspensão. O artilheiro do Brasileirão, Kaio, é a grande esperança ofensiva da Raposa.

Na defesa, a ausência de Fabrício Bruno, que esteve com a Seleção Brasileira em amistoso contra o Japão, deve abrir espaço para Jonathan Jesus ao lado de Villalba. Já no ataque, Wanderson se recuperou de lombalgia, mas ainda disputa posição com Arroyo.

Provável Cruzeiro: Cássio; William, Jonathan Jesus, Villalba e Kaiki; Lucas Romero, Lucas Silva e Christian; Matheus Pereira, Wanderson (Arroyo) e Kaio Jorge.

Veja também faltam quantas rodadas para acabar o Brasileirão

Palpite do jogo

O confronto deve ser marcado por muita intensidade e equilíbrio. O Atlético-MG, mesmo com a zaga improvisada, tende a ter mais posse de bola e criar chances com Scarpa e Bernard. Já o Cruzeiro aposta na velocidade de Matheus Pereira e na presença de área de Kaio Jorge para surpreender.

Palpite DCI Esporte: Atlético-MG 1 x 1 Cruzeiro.

Um empate parece o resultado mais provável, refletindo o momento das equipes e os ajustes que ainda buscam nesta reta final de campeonato.

Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista com ampla experiência em produção de conteúdo digital e SEO. Atuou em redações como Campo Grande News, Correio do Estado e Midiamax, faz a estratégia editorial do portal DCI, com foco em audiência orgânica e conteúdo de autoridade.

