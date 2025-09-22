Veja a chance do Sport ser rebaixado para série B em 2025

Com apenas 14 pontos, o Sport vive situação dramática e aparece como o time com maior chance de rebaixamento no Brasileirão de 2025. Até o fim do campeonato, o clube pernambucano tem 14 jogos, mas as chances de reverter a situação são baixas. No entanto, no último jogo contra o Corinthians o clube saiu vitorioso.

Qual a chance do Sport ser rebaixado?

Atualmente, na 24ª rodada do Brasileirão, o Sport tem 90,5% de chance de ser rebaixado para a série B, segundo dados do Departamento de Matemática da UFMG. O Leão da Ilha é o lanterna da competição e, mesmo com jogos ainda pela frente, precisará de uma reação imediata para escapar da segunda divisão.

Logo atrás, o Fortaleza também enfrenta uma campanha complicada. O Tricolor soma apenas 18 pontos e tem 80,2% de probabilidade de queda. O Vitória, com 22 pontos, aparece em seguida com 66,0%, enquanto o Juventude, com 21 pontos, tem 57,7% de risco.

Entre os clubes mais tradicionais, o Vasco da Gama ainda respira, mas não está livre do sufoco. Mesmo com 24 pontos, o Cruz-Maltino aparece com 29,5% de chance de rebaixamento. Santos (15,8%), Atlético-MG (15,1%), Internacional (13,9%), Ceará (10,0%), Corinthians (8,1%) e Grêmio (7,0%) completam o grupo dos que ainda precisam somar pontos para evitar surpresas desagradáveis.

Acima dessa faixa, as chances caem consideravelmente: Bragantino (4,8%), Fluminense (1,3%) e São Paulo (0,22%) praticamente não correm riscos, enquanto Bahia (0,010%), Botafogo (0,003%), Mirassol, Palmeiras, Flamengo e Cruzeiro (0,0%) já podem focar apenas em seus objetivos no topo da tabela.

Veja quantas rodadas faltam para acabar o Brasileirão

Quantos jogos faltam para o Sport no Brasileiro?

Próximos jogos:

25ª rodada | 27/09/2025 – Fortaleza vs Sport – Castelão (Fortaleza, CE) 16:00 | Premiere

26ª rodada | 01/10/2025 – Sport vs Fluminense – Ilha do Retiro (Recife, PE) 19:00 | Premiere

27ª rodada | 05/10/2025 – Cruzeiro vs Sport – Mineirão (Belo Horizonte, MG) 20:30 SporTV e Premiere

28ª rodada | 08/10/2025 – Atlético-MG vs Sport – Arena MRV (Belo Horizonte, MG) 19:30

29ª rodada | 25/10/2025 – Sport vs Ceará – Ilha do Retiro (Recife, PE)

30ª rodada | 05/11/2025 – Internacional vs Sport – Beira-Rio (Porto Alegre, RS)

31ª rodada | 22/11/2025 – Flamengo vs Sport – Maracanã (Rio de Janeiro, RJ)

32ª rodada | 29/11/2025 – Sport vs Juventude – Ilha do Retiro (Recife, PE)

33ª rodada | 03/12/2025 – Sport vs Atlético-MG – Ilha do Retiro (Recife, PE)

34ª rodada | 06/12/2025 – Botafogo vs Sport – Rio de Janeiro, RJ

35ª rodada | 10/12/2025 – Sport vs Vitória – Ilha do Retiro (Recife, PE)

36ª rodada | 13/12/2025 – Santos vs Sport – Vila Belmiro (Santos, SP)

37ª rodada | 17/12/2025 – Bahia vs Sport – Salvador, BA

38ª rodada | 21/12/2025 – Sport vs Grêmio – Ilha do Retiro (Recife, PE)

