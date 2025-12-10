Futebol

Veja a possível escalação do Corinthians contra o Cruzeiro hoje

Garro estará no banco

Escrito por Anny Malagolini
Escalação do Corinthians hoje Foto: Getty Images

O Corinthians entre em campo nesta quarta-feira, 10 de dezembro, para enfrentar o Cruzeiro na semifinal da Copa do Brasil. Para a disputa, o Timão deve reforçar o elenco com Memphis Depay e Yuri Alberto. Veja a escalação do jogo:

Escalação do Corinthians hoje

O Corinthians viajou para Belo Horizonte com uma dúvida no meio-campo, uma volta importante no ataque e um setor defensivo praticamente definido para encarar o Cruzeiro na semifinal da Copa do Brasil.

A comissão técnica trabalhou para recuperar Yuri Alberto e Rodrigo Garro depois de lesões sofridas na reta final do Brasileirão. O centroavante respondeu bem, treinou sem limitações e deve começar a partida. Garro, por outro lado, participou do último treino entre os reservas. A tendência é que fique no banco.

No meio, Dorival Júnior ainda monitora a situação de Raniele. O volante ficou fora das últimas atividades por causa de dores no tornozelo esquerdo e virou dúvida. Caso não jogue, Maycon e José Martínez devem segurar a marcação.

A defesa deve repetir a formação que o treinador considera mais segura: André Ramalho e Gustavo Henrique começam juntos, com Hugo Souza no gol, Matheuzinho e Matheus Bidu abertos nas laterais.

No setor ofensivo, o time mantém a proposta de velocidade pelos lados e criação por dentro. Carrillo e Breno Bidon aparecem nas meias, enquanto Memphis Depay atua mais solto, aproximando-se de Yuri Alberto.

Com isso, serão escalados: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; José Martínez, Maycon, André Carrillo e Breno Bidon; Memphis Depay e Yuri Alberto.

Garro ficará no banco.

O jogo da volta é no domingo, dia 14 de dezembro.

Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista com ampla experiência em produção de conteúdo digital e SEO. Atuou em redações como Campo Grande News, Correio do Estado e Midiamax, faz a estratégia editorial do portal DCI, com foco em audiência orgânica e conteúdo de autoridade.

Você pode gostar também

Próximo jogo do Corinthians e Cruzeiro será no domingo

Onde vai passar o jogo do Corinthians hoje x Cruzeiro na internet

Em qual canal vai passar o jogo do Benfica x Napoli hoje online e escalação

Próximo jogo do Flamengo no Intercontinental será contra Pyramids

Onde vai passar o jogo do Flamengo x Cruz Azul e escalação hoje

Que horas é o jogo do Flamengo x Cruz Azul hoje ao vivo

Este site usa cookies para melhorar sua experiência. Vamos supor que você esteja de acordo com isso, mas você pode optar por não participar, se desejar. Aceito Mais detalhes