Veja a possível escalação do Corinthians contra o Cruzeiro hoje

Veja a possível escalação do Corinthians contra o Cruzeiro hoje

O Corinthians entre em campo nesta quarta-feira, 10 de dezembro, para enfrentar o Cruzeiro na semifinal da Copa do Brasil. Para a disputa, o Timão deve reforçar o elenco com Memphis Depay e Yuri Alberto. Veja a escalação do jogo:

Escalação do Corinthians hoje

O Corinthians viajou para Belo Horizonte com uma dúvida no meio-campo, uma volta importante no ataque e um setor defensivo praticamente definido para encarar o Cruzeiro na semifinal da Copa do Brasil.

A comissão técnica trabalhou para recuperar Yuri Alberto e Rodrigo Garro depois de lesões sofridas na reta final do Brasileirão. O centroavante respondeu bem, treinou sem limitações e deve começar a partida. Garro, por outro lado, participou do último treino entre os reservas. A tendência é que fique no banco.

No meio, Dorival Júnior ainda monitora a situação de Raniele. O volante ficou fora das últimas atividades por causa de dores no tornozelo esquerdo e virou dúvida. Caso não jogue, Maycon e José Martínez devem segurar a marcação.

A defesa deve repetir a formação que o treinador considera mais segura: André Ramalho e Gustavo Henrique começam juntos, com Hugo Souza no gol, Matheuzinho e Matheus Bidu abertos nas laterais.

No setor ofensivo, o time mantém a proposta de velocidade pelos lados e criação por dentro. Carrillo e Breno Bidon aparecem nas meias, enquanto Memphis Depay atua mais solto, aproximando-se de Yuri Alberto.

Com isso, serão escalados: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; José Martínez, Maycon, André Carrillo e Breno Bidon; Memphis Depay e Yuri Alberto.

Garro ficará no banco.

O jogo da volta é no domingo, dia 14 de dezembro.