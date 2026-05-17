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GP do Canadá: que horas é a corrida de Fórmula 1

Confira quando será realizada a próxima corrida no calendário da F1.

jornalista Anny Malagolini, SEOEscrito por Anny Malagolini
GP do Canadá que horas é a corrida de Fórmula 1 GP do Canadá começa às 17h - Getty Images

A temporada de Fórmula 1 de 2026 será retomada após uma pausa de três semanas com o Grande Prêmio do Canadá em Montreal. A Mercedes tem sido a força dominante nos primeiros meses da nova temporada e a sensação adolescente Kimi Antonelli lidera o Campeonato Mundial de Pilotos após três vitórias consecutivas.

Ainda há um longo caminho a percorrer, mas Antonelli buscará consolidar sua posição como favorito ao título no Circuito de Gilles-Villeneuve, enquanto seu companheiro de equipe, George Russell, lidera a corrida pelo título.

A temporada de 24 corridas levará os pilotos da Austrália pela Ásia, Oriente Médio e América do Norte, antes de chegar à Europa e, em seguida, concluir com uma etapa final ao redor do mundo.

O jornal DCI traz para você as informações mais recentes sobre o próximo Grande Prêmio de Fórmula 1 programado para 2026.

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Quando será a próxima corrida de Fórmula 1?

A próxima corrida de Fórmula 1 é o Grande Prêmio do Canadá, no Circuito Gilles Villeneuve. A corrida acontecerá no domingo, 24 de maio de 2026, a partir das 17h. Tem Sprint nesse fim de semana e a exibição não será da Globo.

Calendário de corridas da F1 2026

  • Domingo, 24 de maio: Grande Prêmio do Canadá (S) – 17h
  • Domingo, 7 de junho: Grande Prêmio de Mônaco – 10h
  • Domingo, 14 de junho: Grande Prêmio Barcelona-Catalunha – 10h
  • Domingo, 28 de junho: Grande Prêmio da Áustria – 10h
  • Domingo, 5 de julho: Grande Prêmio da Grã-Bretanha (S) – 11h
  • Domingo, 19 de julho: Grande Prêmio da Bélgica – 10h
  • Domingo, 26 de julho: Grande Prêmio da Hungria – 10h
  • Domingo, 23 de agosto: Grande Prêmio da Holanda (S) – 10h
  • Domingo, 6 de setembro: Grande Prêmio da Itália – 10h
  • Domingo, 13 de setembro: Grande Prêmio da Espanha – 10h
  • Sexta-feira, 26 de setembro: Grande Prêmio do Azerbaijão – 08h
  • Sábado, 11 de outubro: Grande Prêmio de Singapura (S) – 09h
  • Sábado, 25 de outubro: Grande Prêmio dos Estados Unidos – 16h
  • Domingo, 1 de novembro: Grande Prêmio da Cidade do México – 17h
  • Domingo, 8 de novembro: Grande Prêmio de São Paulo – 14h
  • Sexta-feira, 21 de novembro: Grande Prêmio de Las Vegas – 01h da manhã
  • Sábado, 29 de novembro: Grande Prêmio do Catar – 13h
  • Domingo, 6 de dezembro: Grande Prêmio de Abu Dhabi – 10h

(S) Indica fins de semana com Corrida Sprint.

jornalista Anny Malagolini, SEO
Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista com ampla experiência em produção de conteúdo digital e SEO. Atuou em redações como Campo Grande News, Correio do Estado e Midiamax, faz a estratégia editorial do portal DCI, com foco em audiência orgânica e conteúdo de autoridade.

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