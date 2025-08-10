Hoje tem Fórmula 1? Próxima corrida é no GP da Holanda pela manhã

A temporada de Fórmula 1 de 2025 vai tirar algumas semanas de pausa, mas já tem data para os fãs ouvirem os roncos dos motores. No domingo, 31 de agosto, os pilotos disputam a corrida no GP da Holanda.

Hoje tem Fórmula 1 ou não?

Neste Dia dos Pais, 10 de agosto, não tem corrida da Fórmula 1. A próxima será apenas no dia 31 de agosto no circuito Zandvoort. Serão treinos livres e a corrida no domingo.

SEXTA-FEIRA – 29/08/25

Treinos Livres – Bandsports, Site Band, F1TV Pro, Bandplay

Classificação Sprint – Bandsports, Site Band, F1TV Pro, Bandplay

SÁBADO – 30/08/25

Classificação Principal – Band, Bandsports, Site Band, F1TV Pro, Bandplay

DOMINGO – 31/08/25

10h – Corrida Principal – Band, Bandsports, Site Band, F1TV Pro, Bandplay

A temporada da F1 de 2025 vai até dezembro, com Abu Dhabi sediando a final no Circuito de Yas Marina em 7 de dezembro. Interlagos, em São Paulo, recebe a corrida em novembro.

29 a 31 de agosto: Grande Prêmio da Holanda, Zandvoort

5 a 7 de setembro: Grande Prêmio da Itália, Monza

19 a 21 de setembro: Grande Prêmio do Azerbaijão, Baku

3 a 5 de outubro: Grande Prêmio de Cingapura, Cingapura

17 a 19 de outubro: Grande Prêmio dos Estados Unidos, Austin

24 a 26 de outubro: Grande Prêmio do México, Cidade do México

7 a 9 de novembro: Grande Prêmio do Brasil, São Paulo

21 a 23 de novembro: Grande Prêmio de Las Vegas, Las Vegas

28 a 30 de novembro: Grande Prêmio do Catar, Lusail

5 a 7 de dezembro: Grande Prêmio de Abu Dhabi, Yas Marina

Circuito da Holanda na F1 em 2025

O GP da Holanda exigirá dos pilotos 72 voltas no Circuito de Park Zandvoort, na cidade de Zandvoort, província do país. O primeiro Grand Prix aconteceu em 1952 com Alberto Ascari vencedor pela Ferrari, enquanto a pista foi inaugurada em 1948.

Entretanto, a etapa chegou a ficar fora do calendário oficial da Fórmula 1, retornando em 2020 mesmo com a pandemia do Covid-19 em todo o mundo seguindo todas as precauções no espaço. Para os pilotos, a pista é completamente divertida, enquanto precisam desvendar os mistérios que as curvas e ondulações apresentam aos profissionais na prova.