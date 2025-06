Jogo de vôlei masculino hoje ao vivo: assistir Brasil x Eslovênia (15/6)

A Liga das Nações de vôlei masculino apresenta na manhã deste domingo, 15, o jogo do Brasil e Eslovênia. A partida das 10h é pela quarta rodada e é decisiva para as seleções se classificarem para a próxima fase. A seleção brasileira vem de vitória.

Onde assistir o jogo do Brasil de vôlei masculino?

O canal Sportv 2 e a TV Globo transmitem para todo o país o jogo do Brasil vôlei masculino contra a Eslovênia, a partir das 10h, horário de Brasília. A partida acontece na quadra no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro.

Na Globo, o jogo será exibido dentro do programa “Esporte Espetacular”, com narração de Everaldo Marques e comentários de Fabi Alvim e Nalbert. No sportv2, a partida é narrada por Jader Rocha, com as análises de Marco Freitas e Paula Pequeno e a participação da influencer Betina Schmidt.

Disponível em operadoras de televisão por assinatura, só clientes poderão acompanhar a partida. Quem tem o pacote ‘Globoplay + canais ao vivo’ pode ver o duelo na plataforma ao vivo.

O que é o tie-break no jogo de voleibol?

Quando duas seleções empatam em 2 a 2 no vôlei, o tie-break é realizado para definir quem é o grande vencedor do confronto. É o quinto set, mais curto do que o usual. Diferente dos outros, ele vai até 15 pontos, ou seja, que chegar a marca com a diferença de dois pontos é o ganhador.

As regras neste set são as mesmas, a rotação entre jogadores continua assim como desafios e a troca de jogadores em quadra. Ele é utilizado como critério de desempate.

Lembre-se que ao atingir 15 pontos, é necessário ter uma diferença de dois pontos a mais com o rival.

Próximos jogos do Brasil de vôlei masculino

Ainda pela fase de grupos, a seleção brasileira tem um longo caminho. A fase final acontece de 30 de julho a 3 de agosto, na China.

Brasil x Canadá

Quando: 25 de junho (quarta-feira), 18h

Onde: Chicago, Estados Unidos

Brasil x República Popular da China

Quando: 26 de junho (quinta-feira), 18h

Onde: Chicago, Estados Unidos

Brasil x Itália

Quando: 28 de junho (sábado), 18h

Onde: Chicago, Estados Unidos

Brasil x Polônia

Quando: 29 de junho (domingo), 18h

Onde: Chicago, Estados Unidos

Brasil x Argentina

Quando: 16 de julho (quarta-feira), 00h

Onde: Chiba, Japão

Brasil x Japão

Quando: 18 de julho (sexta-feira), 7h20

Onde: Chiba, Japão

Brasil x Turquia

Quando: 19 de julho (sábado), 3h30

Onde: Chiba, Japão

Brasil x Alemanha

Quando: 20 de julho (domingo), 2h30

Onde: Chiba, Japão