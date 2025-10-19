Ao vivo: assistir Kansas City Chiefs x Las Vegas Raiders na NFL hoje (19/10/25)

O Kansas City Chiefs enfrentará o Las Vegas Raiders no Arrowhead Stadium nesta tarde de domingo, 19 de outubro, com a chance de aumentar seu recorde acima de 0,500 pela primeira vez nesta temporada. A partida começa às 14h.

Em que canal passa Chiefs x Raiders?

Os fãs brasileiros podem assistir a abertura da temporada regular da NFL entre Chiefs x Raiders vivo na NFL Game Pass na DAZN. É possível assistir também pelo streaming da Disney.

Os Chiefs venceram 13 dos últimos 15 confrontos entre essas equipes, incluindo os dois confrontos do ano passado. Mas ambos os jogos foram disputados empatados, e Las Vegas vem de sua melhor atuação defensiva do ano. Os Raiders sacaram Cameron Ward seis vezes, e duas delas foram de Maxx Crosby . Os seis sacks de Crosby em Mahomes na carreira são a maior quantidade de qualquer jogador, e Las Vegas precisará que ele tenha outro grande impacto para conseguir a virada.

Os Chiefs ocupam a nona posição em pontuação ofensiva (25,8 pontos por jogo) e a 11ª em pontuação defensiva (20,7 pontos cedidos por jogo) este ano. Os Raiders ocupam a terceira pior posição em pontos por jogo (17,2), mas têm sido mais produtivos defensivamente, ocupando a 23ª posição na NFL, com 24,8 pontos cedidos por jogo.