Como assistir Buffalo Bills x New England Patriots na NFL hoje (05/10/25)

O Buffalo Bills enfrenta o New England Patriots neste domingo, 5 de outubro, no Highmark Stadium. A partida começa às 21h15 (de Brasília).

Em que canal passa Bills x Patriots

Os fãs brasileiros podem assistir o jogo da NFL entre Bills x Patriots ao vivo na NFL Game Pass na DAZN. Nos Estados Unidos, a NBC transmitirá o jogo “Sunday Night Football” entre Bills e Patriots.

O New England Patriots (2–2) chega a Buffalo impulsionado pela vitória por 42–13 sobre os Panthers. O quarterback Drake Maye, em seu segundo ano, tem se mostrado promissor, especialmente nas últimas semanas, e o jogo terrestre do New England, liderado por Rhamondre Stevenson e TreVeyon Henderson, pode tentar explorar a defesa terrestre mais fraca de Buffalo. Se conseguirem aliviar a pressão de Maye correndo com a bola de forma eficaz, os Patriots terão a melhor chance de se manterem firmes neste jogo.

O Buffalo Bills (4-0) continua sendo uma força dominante, ostentando o segundo melhor ataque da liga. Josh Allen continua a ser o jogador ofensivo mais completo do esporte, destacando-se tanto pelo ar quanto pelo chão, e o running back James Cook tem sido uma máquina de touchdowns. Em casa, com o público em plena luz do dia e em horário nobre, Buffalo é o favorito, mas não seria surpreendente vê-los em uma batalha acirrada aqui, considerando que se trata de um confronto divisional.

Adicionando ainda mais interesse a este jogo está a estreia do “Uniforme Rivalries” do Buffalo , um visual todo branco que tem sido recebido com elogios. Por mais bonitos que os uniformes pareçam, os torcedores estão mais preocupados com o que acontece em campo.