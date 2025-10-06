NFL

Como assistir Jacksonville Jaguars e Kansas City na NFL hoje (06/10/25)

Jogo 5 da NFL nesta segunda, dia 6 de outubro, começa às 21h15

Escrito por Anny Malagolini
Em que canal passa Jaguars e City hoje Foto: Getty images

O Jacksonville Jaguars enfrenta o Kansas City nesta segunda-feira, 6 de outubro, EverBank Field, em Jacksonville, na Flórida. A partida começa às 21h15 (de Brasília), e é válida pelo fechamento da semana cinco.

Em que canal passa Jaguars e City hoje

Os fãs brasileiros podem assistir o jogo ao vivo na NFL Game Pass na DAZN. Nos Estados Unidos, o duelo da semana 5 entre os Chiefs e os Jaguars será transmitido pela ABC e pela ESPN.

O Kansas City Chiefs (2-2) abriu a temporada com derrotas consecutivas, mas desde então se recuperou com vitórias convincentes sobre os Giants e em casa contra o Baltimore, garantindo uma vitória por 37 a 20. Os tricampeões da AFC tentarão continuar sua trajetória ascendente na noite de segunda-feira contra o Jacksonville Jaguars (3-1).

Jacksonville está tendo seu melhor início de temporada desde 2018 e está ansioso para acompanhar o ritmo do Indianapolis Colts e do Houston Texans em uma AFC South bastante aberta. Os Jaguars vêm de uma impressionante vitória fora de casa por 26 a 21 sobre o San Francisco 49ers, mas entram neste confronto contra os Chiefs, um adversário que não conseguem derrotar há oito jogos consecutivos .

Jacksonville lidera a liga em turnovers entrando na Semana 5 com 13 e terá muito trabalho hoje à noite contra os Chiefs, que têm apenas um turnover na temporada.

Patrick Mahomes vem de uma atuação de quatro touchdowns e esta noite será o segundo jogo desde que Xavier Worthy retornou de uma lesão no ombro sofrida no início da Semana 1, caso ele jogue.

Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista com ampla experiência em produção de conteúdo digital e SEO. Atuou em redações como Campo Grande News, Correio do Estado e Midiamax, faz a estratégia editorial do portal DCI, com foco em audiência orgânica e conteúdo de autoridade.

