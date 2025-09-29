Como assistir Miami Dolphins x New York Jets na NFL hoje (29/09/25)
Jogo 5 da NFL nesta segunda-feira, 29, começa às 20h15
O Miami Dolphins, perdedor de três jogos consecutivos, recebe o New York Jets, que também perdeu três jogos seguidos, nesta segunda-feira, 29 de setembro de 2025, no Hard Rock Stadium. A partida começa às 20h15 (de Brasília).
Em que canal passa Dolphins x Jets?
Os fãs brasileiros podem assistir a abertura da temporada regular da NFL entre Dolphins x Jets vivo na NFL Game Pass na DAZN. Nos Estados Unidos, os torcedores de futebol americano podem assistir na página inicial do TNF do Amazon Prime Video.
Confrontos recentes entre Dolphins e Jets
Miami tem um recorde de 4-1 contra Nova York nos últimos cinco confrontos.
Nas últimas cinco vezes que os Dolphins jogaram contra os Jets, eles tiveram um retrospecto de 3-2 contra o spread. A pontuação ultrapassou o total em três ocasiões.
Nos últimos cinco confrontos diretos, Miami acumulou 127 pontos contra Nova York, mas permitiu apenas 77 pontos.
05/01/2025: Jets 32, Dolphins 20
08/12/2024: Dolphins 32, Jets 26
17/12/2023: Dolphins 30, Jets 0
24/11/2023: Dolphins 34, Jets 13
08/01/2023: Dolphins 11, Jets 6