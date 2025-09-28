Confira onde assistir Patriots x Panthrs na NFL hoje ao vivo no jogo 4
O jogo começa às 14h com transmissão pela TV e internet
Neste domingo, 28 de setembro, New England Patriots e o Carolina Panthers se enfrentam no jogo da Semana 4 da temporada da NFL. O jogo será em casa para os Patriots, no Gillette Stadium, em Foxborough, Massachusetts, a partir das 14h (de Brasília).
Como assistir ao jogo Patriots x Panthrs na NFL
Os fãs brasileiros podem assistir a abertura da temporada regular da NFL entre Patriots x Panthrs vivo na NFL Game Pass na DAZN. Nos Estados Unidos, os torcedores de futebol americano podem assistir na página inicial do TNF do Amazon Prime Video.
Os Patriots estão em 11º lugar no ataque total (346 jardas por jogo) e em 17º na defesa total (316,7 jardas permitidas por jogo) este ano. Os Panthers estão registrando 20,7 pontos por jogo no ataque nesta temporada (19º no ranking). Enquanto isso, estão cedendo 17,7 pontos por jogo (sétimo no ranking) na defesa.
Embora seus registros sejam os mesmos, os analistas atualmente favorecem os Panthers para vencer, de acordo com reportagens do USA Today.
Jogos da NFL hoje
Confira todas as partidas deste domingo, 28 de setembro:
Minnesota Vikings x Pittsburgh Steelers – 10h30
Washington Commanders x Atlanta Falcons – 14h
New Orleans Saints x Buffalo Bills – 14h
Cleveland Browns x Detroit Lions – 14h
Tennessee Titans x Houston Texans – 14h
Carolina Panthers x New England Patriots – 14h
Los Angeles Chargers x New York Giants – 14h
Philadelphia Eagles x Tampa Bay Buccaneers – 14h
Indianapolis Colts x Los Angeles Rams – 17h05
Jacksonville Jaguars x San Francisco 49ers – 17h05
Baltimore Ravens x Kansas City Chiefs – 17h25
Chicago Bears x Las Vegas Raiders – 17h25
Green Bay Packers x Dallas Cowboys – 21h20