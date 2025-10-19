Em qual canal o jogo Broncos x Giants da NFL vai passar hoje?

A semana 7 da temporada de 2025 da NFL continua com o New York Giants viajando para o Empower Field em Mile High para enfrentar o Denver Broncos no domingo, dia 19 de outubro. A partida começa às 16h05, no Empower Field em Mile High, em Denver (CO).

Onde assistir Broncos x Giants hoje

Os fãs brasileiros podem assistir a abertura da temporada regular da NFL entre Broncos x Giants vivo na NFL Game Pass na DAZN.

Pela primeira vez em muito tempo, houve um entusiasmo genuíno em torno do Denver Broncos e de suas capacidades. Após retornar aos playoffs pela primeira vez em quase uma década na temporada passada, os Broncos começaram esta temporada com um recorde de 4-2, construído em grande parte graças à sua atual sequência de três vitórias consecutivas.

Sob o comando do técnico Sean Payton, os Broncos construíram uma das defesas mais ferozes e agressivas da NFL , mas a estabilidade na posição de quarterback até a escolha de primeira rodada do draft de 2024, Bo Nix, foi um ingrediente-chave para o sucesso de Denver.

De certa forma, a liderança dos Broncos é algo que o New York Giants está tentando seguir. Depois de nomear Jaxson Dart, a primeira escolha do draft de 2025 , como seu quarterback titular, os Giants venceram duas das últimas três partidas e vêm de uma de suas maiores vitórias em anos, tendo dominado seus atormentadores de longa data, o Philadelphia Eagles, graças ao desempenho de Dart e do running back novato Cam Skattebo.

Apesar de um recorde de 2-4, os Giants começaram a mostrar do que são capazes em seus melhores dias, já que a energia que Dart e Skattebo injetaram no ataque complementou muito bem a feroz pressão de passe dos Big Blues.