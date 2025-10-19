Onde assistir 49ers x Falcons em jogo da NFL hoje
Onde assistir ao jogo de futebol americano 49ers x Falcons no domingo à noite em transmissões gratuitas e TV
O Atlanta Falcons, em ascensão, está indo para a Costa Oeste para um confronto de “Sunday Night Football” com o San Francisco 49ers. O jogo está programado para começar às 21h20 (horário de Brasília), com cobertura ao vivo para o Brasil.
Onde assistir 49ers x Falcons hoje
Os fãs brasileiros podem assistir a abertura da temporada regular da NFL entre 49ers x Falcons vivo no SporTV 2, Globoplay e também na NFL Game Pass na DAZN.
Os Falcons buscam sua terceira vitória consecutiva sobre um candidato aos playoffs após derrotar o Washington Commanders (34-27) e o Buffalo Bills (24-14) nas duas partidas anteriores. A defesa de Atlanta mostrou o que valeu naquela surpreendente vitória sobre os Bills, limitando-os a 291 jardas de ataque total e forçando duas interceptações de Josh Allen.
Enquanto isso, os Falcons acumularam 443 jardas totais e liberaram Bijan Robinson para 238 jardas de scrimmage e um touchdown de 81 jardas. Na temporada, Robinson ocupa o terceiro lugar na NFL com 484 jardas terrestres, atrás de dois jogadores que jogaram uma partida a mais.
Os 49ers têm um running back especial em Christian McCaffrey, buscando se recuperar após uma sequência difícil de três jogos, na qual perderam duas vezes para o Jacksonville Jaguars (26-21) e o Tampa Bay Buccaneers (30-19), intercaladas com uma vitória sobre o Los Angeles Rams (26-23).
O quarterback reserva Mac Jones será titular novamente, o que marcará sua quinta partida desde que o titular Brock Purdy sofreu uma lesão no dedo do pé.