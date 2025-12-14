Onde assistir Chiefs x Chargers ao vivo hoje na internet

O Los Angeles Chargers , liderado pelo quarterback Justin Herbert, enfrentará o Kansas City Chiefs, liderado pelo quarterback Patrick Mahomes, no domingo, 14 de dezembro de 2025, no Arrowhead Stadium, em Kansas City, Missouri.

Neste confronto da AFC Oeste, os Chargers (8-4) trazem um ataque dinâmico liderado por Justin Herbert e um talentoso grupo de jogadores de ataque capaz de jogadas explosivas. Los Angeles tem usado um ataque equilibrado para se manter competitivo em uma das divisões mais difíceis da liga, mas a proteção ao passe e a inconsistência às vezes limitam seu potencial.

Os Chiefs (6-7) contam com Patrick Mahomes, um dos principais criadores de jogadas do jogo, e um grupo experiente de recebedores que pode criar separação e grandes ganhos.

Em qual canal assistir Chiefs x Chargers

Os fãs podem assistir pela Disney+ (streaming) e NFL Game Pass no DAZN (streaming), a partir das 15h (de Brasília).