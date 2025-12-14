NFL

Onde assistir Chiefs x Chargers ao vivo hoje na internet

Onde assistir ao jogo de futebol americano Chiefs x Chargers neste domingo

Escrito por Anny Malagolini
Onde assistir Chiefs x Chargers Foto: Getty Images

O Los Angeles Chargers , liderado pelo quarterback Justin Herbert, enfrentará o Kansas City Chiefs, liderado pelo quarterback Patrick Mahomes, no domingo, 14 de dezembro de 2025, no Arrowhead Stadium, em Kansas City, Missouri.

Neste confronto da AFC Oeste, os Chargers (8-4) trazem um ataque dinâmico liderado por Justin Herbert e um talentoso grupo de jogadores de ataque capaz de jogadas explosivas. Los Angeles tem usado um ataque equilibrado para se manter competitivo em uma das divisões mais difíceis da liga, mas a proteção ao passe e a inconsistência às vezes limitam seu potencial.

Os Chiefs (6-7) contam com Patrick Mahomes, um dos principais criadores de jogadas do jogo, e um grupo experiente de recebedores que pode criar separação e grandes ganhos.

Em qual canal assistir Chiefs x Chargers

Os fãs podem assistir pela Disney+ (streaming) e NFL Game Pass no DAZN (streaming), a partir das 15h (de Brasília).

  • O quê: Temporada regular da NFL
  • Quem: Chargers x Chiefs
  • Quando: 14 de dezembro de 2025 (12/14/25)
  • Horário: 13h (horário do leste dos EUA)
  • Local: Estádio Arrowhead

Anny Malagolini é jornalista com ampla experiência em produção de conteúdo digital e SEO. Atuou em redações como Campo Grande News, Correio do Estado e Midiamax, faz a estratégia editorial do portal DCI, com foco em audiência orgânica e conteúdo de autoridade.

