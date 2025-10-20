Onde assistir o jogo Lions x Buccaneers na NFL hoje

O Detroit Lions está de volta à ação no Ford Field hoje à noite para receber o Tampa Bay Buccaneers no Monday Night Football.

Tampa Bay Buccaneers vai até a Motor City para um confronto contra o Detroit Lions, dando início a uma rodada dupla de “Monday Night Football”. O jogo está programado para começar às 20h (horário de Brasília.

Onde assistir Lions x Buccaneers hoje

Os fãs brasileiros podem assistir a abertura da temporada regular da NFL entre Lions x Buccaneers vivo na Disney+ e também na NFL Game Pass na DAZN.

Os Bucs têm sido uma das maiores histórias da NFL até agora em 2025, com Mayfield liderando um time com 5-1 que também tem sido assolado por lesões. Esse caminho esbarra em um grande obstáculo em Detroit, mas a campanha de MVP de Mayfield continua inspirando esperança em uma vitória dos Bucs fora de casa contra o segundo maior ataque da NFL.

Tampa Bay está no topo da Divisão Sul da NFC e tem um ataque potente, ocupando o sexto lugar em pontuação (27,5 pontos por jogo) e o oitavo em passes (244,2 jardas por jogo), enquanto ainda supera seu modesto diferencial de pontuação de 2,3 pontos por jogo. As reviravoltas no quarto período têm sido rotineiras para os Bucs, mas eles entram no confronto de segunda-feira em Detroit como grandes azarões com 6,5 pontos.

Os Lions estão de volta ao mercado em busca de uma vitória após sofrerem sua segunda derrota da temporada no último fim de semana para o Kansas City Chiefs (30-17).

Esse revés quebrou uma sequência de quatro vitórias consecutivas, bem como quatro jogos consecutivos com pelo menos 30 pontos. Detroit possui um dos ataques mais prolíficos da NFL, com média de 31,8 pontos por jogo, e pode vencer com Jared Goff e o ataque aéreo ou com a dupla de running backs David Montgomery e Jahmyr Gibbs.

E embora os Lions possuam apenas o 13º melhor ataque aéreo da NFL (225,0 jardas por jogo), eles lideram a liga em eficiência (classificação de 122,4).

Essas duas equipes têm uma história e tanto nos últimos anos. Os Lions derrotaram os Bucs nos playoffs de 2023 para avançar para a final da NFC, e os Bucs infligiram aos Lions uma de suas duas derrotas na temporada de 2024, por 20 a 16.